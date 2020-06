Nonostante la pesante assenza di Don Antonio, il ‘Castello delle Cerimonie’ continua ad andare in onda sotto la guida della figlia del Boss, Imma Polese. È uno dei programmi più amati di Real Tome e racconta, attraverso protagonisti e storie reali, i matrimoni e le cerimonie sfarzosi festeggiati al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, ormai noto a tutti come ‘Il Castello’ proprio per la sua struttura particolarmente imponente e per il suo stile barocco.

Con 6 stagioni all'attivo, il programma è ormai conosciuto in tutta Italia e non solo perché viene trasmesso anche in Inghilterra, Germania, Russia, Ucraina, Argentina per un totale di ben 20 Paesi. Insomma, un successo davvero incredibile che è nato nel 2014 con il titolo 'Il Boss delle Cerimonie'. Da quando don Antonio è venuto a mancare nel 2016, a occuparsi delle esigenze degli sposi sono la figlia Imma e il genero Matteo Giordano.

























Sono loro ormai i protagonisti delle nuove edizioni del programma che vedono spesso presente anche il loro primo figlio, Tobia Antonio Giordano, che il pubblico ricorda bene accanto al suo famoso nonno. Anche Tobia infatti è diventato famoso grazie al programma cult di Real Time, anche se a differenza del nonno e della madre sembra essere intenzionato a seguire una strada diversa.















Primo di 3 figli della nota coppia televisiva, Tobia Antonio ha frequentato il Liceo Classico a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e dal 2016 è iscritto all'Università Federico II di Napoli, dunque dovrebbe avere poco più di 20 anni. Nonostante la giovane età, Tobia Antonio non è particolarmente attivo sui social e infatti il suo profilo Instagram, che conta quasi 20mila follower, è fermo a settembre scorso.









#discoveryupfront19



Dalle foto pubblicate su Instagram si capisce che Tobia è legatissimo a tutta la sua famiglia e alla nonna. Non è dato da sapere però se abbia una fidanzata, ma quello che è sicuro è che il nipote del Boss ha una grande passione per la musica. Nel 2017, infatti, ha inciso il suo primo singolo, ‘Popolare’, utilizzando lo pseudonimo #Tag, che è l’acronimo del suo nome e cognome.

