“Tutto confermato”. Ilary Blasi, la bellissima notizia corre veloce

Ilary Blasi si gode il relax dopo un inverno di fatiche. La moglie di Francesco Totti è in vacanza a Montecarlo con la famiglia. Dopo mesi di reclusione a causa del lockdown, Ilary e il Pupone hanno pensato che fosse il momento di lasciare Roma e mettere il naso fuori casa. Come meta hanno scelto Montecarlo. La conduttrice ha raccontato tutto sui social, mostrando anche i suoi look lussuosissimi.

Nei giorni passati si era mostrata in tutto il suo splendore in bikini. Un look perfetto: tanti gioielli, occhialoni e tutta la sua bellezza travolgente. Anche alcuni amici della coppia si sono uniti a loro. Si può dire che la coppia ha inaugurato la stagione del sole e del divertimento e che Ilary, in particolar modo, ha potuto mostrare a tutti il suo splendido corpo in bikini. Occhi azzurri come il mare e il costume non poteva che valorizzare così tanta luce: il due pezzi azzurro-verde è fantastico e fa sognare i numerosi follower che non perdono occasione di 'corteggiare' la moglie del giallorosso.

























Ma la notizia della giornata è un'altra. Dopo la sfortunata avventura di Eurogames, Ilary Blasi non ha condotto più nulla. Ha lasciato il Grande Fratello Vip per dedicarsi a nuovi progetti ma alla fine non è mai stata chiamata a condurre altri programmi. Ora, però, la 39enne è pronta a tornare con due programmi su Canale 5. Ilary Blasi sarà la conduttrice della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e Lo Show dei Record.















Secondo quanto riporta il settimanale ”Oggi, per “Lo Show Dei Record” la conduttrice romana potrà contare sull’appoggio dell’attore Claudio Amendola.

L'altro progetto partirà a gennaio 2021. Ilary Blasi andrà a sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione del reality "L'Isola dei Famosi" che infatti andrà in onda direttamente l'anno prossimo saltando così l'edizione del 2020.









Il reality show è stato cancellato per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Sarebbe stato impossibile girare l’edizione 2020 e quindi Mediaset ha deciso di posticipare direttamente al prossimo anno.

