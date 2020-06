Rivoluzione a Unomattina, ora è ufficiale: fuori uno dei conduttori. E si sa già dove va

“Oggi è 17 giugno… ti ricorda qualcosa questa data?”. Così a Unomattina, Roberto Poletti si è rivolto alla collega, Valentina Bisti. E lei: “È un anno che andiamo avanti con Unomattina, quindi un anno che ci conosciamo, è un anno di trasmissione oggi per noi, che lavoriamo assieme”. Dunque Poletti nel festeggiare questo “anniversario” della loro conduzione, ha aggiunto: “Tra poco ci mandano in pensione, ma va bene…”. E ora arriva l’ufficialità sulla Bisti.

Le voci, d’altronde, erano state numerose in queste settimane sui prossimi conduttori di Unomattina. Stando alle ultime indiscrezioni, pubblicate da Blogo e da Davide Maggio, Monica Giandotti sarebbe la principale indiziata a prendere il posto della giornalista. Al contrario, c’è ancora incertezza sul nome giusto per la controparte maschile, ma le indiscrezioni sembrano portare al nome di Tiberio Timperi. (Continua dopo la foto)

























Poletti potrebbe approdare a La Vita in Diretta, finita al centro delle polemiche dopo il presunto ‘addio forzato’ di Lorella Cuccarini.

A quanto pare Alberto Matano resterà da solo alla conduzione della trasmissione, riprendendo così la linea dei suoi predecessori Michele Cucuzza e Lamberto Sposini ma Poletti non sarà al suo fianco, si vocifera. Dovrebbe fare l’inviato di punta e raccontare l’Italia che riparte dopo l’epidemia. (Continua dopo la foto)















Ma probabilmente questa non sarà l’ultima indiscrezione sui palinsesti Rai. Sono giorni caldissimi e cresce sempre più l’attesa per il 1 luglio, giorno in cui i dirigenti di viale Mazzini presenteranno ufficialmente i palinsesti delle tre reti svelando così programmi e protagonisti della prossima stagione televisiva. Ma su Valentina Bisti, che è entrata a Unomattina Estate nel 2017, la certezza sul futuro già c’è. (Continua dopo le foto)











Dopo una stagione e mezzo in onda consecutivamente alla guida del primo programma contenitore della giornata di Rai1, la conduttrice fa ritorno al Tg1 per condurre l’edizione delle 13.30, come confermato nel corso di una intervista: “Sono felice di tornare al Tg1, in effetti mi è mancata la pratica quotidiana con la mia professione d’origine. Ma Unomattina è stata un’esperienza di grande valore professionale. Un’esperienza formativa, irripetibile, anche se molto faticosa per i ritmi e gli orari”.

Michelle Hunziker, il décolleté è da sturbo: si presenta al timone di Striscia ‘vestita’ così