Sempre bellissima, sempre simpatica e sempre una bomba. Parliamo naturalmente di Michelle Hunziker che al timone di Striscia la notizia, poco dopo le 20.30 si è presentata così. Durante il tg satirico della rete ammiraglia Mediaset, la showgirl svizzera, che come saprete ora conduce insieme a Gerry Scotti, si è fatta riprendere con un vestito da urlo. E si parla del look con il quale la biondissima Hunziker è piombata nelle case degli italiani in prima serata, look che potete vedere nella foto qui sotto.

Per Michelle una maglia verde pisello, ma a farla da padrone è la scollatura, che definire profondissima sarebbe riduttivo. E del reggiseno non vi è traccia. Insomma, una Michelle Hunziker provocante, da morire, che lascia davvero poco margine d'azione all'immaginazione (per la gioia di tutti i suoi fan). Solo qualche giorno prima, Michelle è stata una delle protagoniste delle storia della figlia Aurora. L'ha chiamata "giornata dei ricordi", ma per la piccola Ramazzotti è stata l'occasione di raccontare il presente attraverso il passato.

























"Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l'ha forgiato", ha cominciato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, rivolgendosi via Instagram a chi "in questo Paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell'arte da un genitore a un figlio".























"Molti vaneggiano nella paura di un fallimento a causa di un patrimonio professionale/artistico importante alle proprie spalle e non solo. Temono di fare un torto a qualcuno, cercano altre strade e a volte non ci provano nemmeno perché i fatti parlano da sé", ha proseguito la Ramazzotti, cercando – senza mai citarle direttamente – di affrontare le accuse di chi la consideri raccomandata.



La ragazza, delle proprie passioni, non ha mai fatto mistero. E, appena ha potuto, ha cercato di percorrere la strada di mamma Michelle, approdando ad un gruppo, Sky, che l’ha scelta nuovamente, da ultimo come inviata di Ogni Mattina.

