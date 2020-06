“Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?'”. Stop alle voci, parla lei: tutta la verità

Da anni e per moltissimi telespettatori l’appuntamento fisso del mercoledì sera è con Federica Sciarelli. È dal 2004 che la giornalista e conduttrice ha preso le redini di ‘Chi l’ha visto?’, fiore all’occhiello di Rai3 che si occupa di persone scomparse ma anche di casi di cronaca nera e giudiziaria.

Prima di lei si sono alternate sempre volti femminili alla guida della trasmissione in onda dal 1989. Dopo il debutto di Donatella Raffai con Paolo Guzzanti e Luigi Di Majo, sostituita per un breve periodo da Alessandra Graziottin, dal 1994 al 1997 è stata la volta di Giovanna Milella che lasciò il testimone sino al 1999 a Marcella De Palma. Dal 2000 al 2004 il turno di Daniela Poggi, con l’arrivo il 13 settembre 2004 della Sciarelli, appunto. (Continua dopo la foto)

























L’ultima puntata di questa stagione di ‘Chi l’ha visto?’ andrà in onda mercoledì 29 luglio, ma sono settimane che si parla dell’uscita di scena di Federica Sciarelli. Un addio rilanciato negli ultimi giorni anche dal sito Tv blog che parlava di un nuovo progetto sempre su Rai3 per lei e di una sostituta già in pole position: Lidia Galeazzo, ex Tg2, da qualche anno stretta collaboratrice della Sciarelli e molto stimata dal neo direttore della rete Franco Di Mare. (Continua dopo la foto)















Il pubblico di ‘Chi l’ha visto?’ non ha preso bene quei rumor. E anche Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Chi, aveva lanciato una sorta di appello rivolto alla conduttrice invitandola a rimanere al timone della trasmissione: “Mi dispiacerà se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, ma io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere. È talmente brava”. (Continua dopo la foto)











Ma ora ci ha pensato proprio Federica Sciarelli a smentire le voci in una recente intervista rilasciata a Repubblica:“Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico”, ha fatto sapere la Sciarelli. Che ha poi aggiunto: “Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela”.

“Orrore totale, sono sconvolta”. Alessia Marcuzzi, parte la denuncia per quello che è successo