La notizia era nell’aria. Poi è arrivata la conferma dalla voce dei diretti interessati. L’ex ballerino di Amici Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud convoleranno presto a nozze. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha commentato il momento con delle parole cariche di emozioni e di entusiasmo verso il futuro sottolineando che sin da piccolo aveva il sogno di creare una famiglia.

Pian piano questo desiderio si sta realizzando, e aspettiamo solo la data del matrimonio per capire quando sarà inserito un nuovo pezzo nel bellissimo puzzle della vita di Pasquale Di Nuzzo. Oggi non ci sono più incertezze invece, visto che Pasquale vede la sua vita solo con la Reynaud: “Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo”, queste alcune delle sue parole a commento della foto postata di recente. Continua dopo al foto

























E non possiamo dire niente di diverso su Giovanna che ha pubblicato lo stesso scatto parlando proprio della voglia che ha di condividere tutta la sua vita con Pasquale Di Nuzzo : i sogni, l’allegria, la famiglia, le avventure, i giorni e le notti. Tutto. Le parole dell’attrice di Soy luna sono belle quanto quelle del suo futuro sposo, e ci fanno sperare che il loro sarà un rapporto vero e sincero. Continua dopo la foto















Pasquale Di Nuzzo è nato il 29 maggio 1992 a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2012 quando ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici. Arrivato al serale ha militato nella squadra bianca capitanata da Emma Marrone ed è stato eliminato in semifinale. Continua dopo la foto











Ingaggiato dalla Disney, Pasquale si è poi dedicato anche alla recitazione prima con il film Tini – La nuova vita di Violetta, poi nelle serie Soy Luna 2 e 3. Qui ha incontrato Giovanna Reynaud, che è la sua fidanzata da un anno e mezzo anche se riescono a vedersi ogni 3 mesi. Attualmente Di Nuzzo, come ha rivelato in un‘intervista a Il Giornale, sta facendo diversi provini all’estero visto che negli anni ha imparato a parlare anche lo spagnolo.

Ti potrebbe interessare: Nicola Vivarelli nel mirino, deriso senza pietà. Cosa sta succedendo a Sirius (per colpa di Gemma Galgani)