Ancora una giornata particolare per Pierluigi Diaco. Come successo nei giorni scorsi con un’ospite, il conduttore ha perso le staffe. E lo studio di ‘Io e te’ è piombato nel gelo. È successo Dopo la rubrica dedicata alle dive del passato, Diaco lancia lo spazio sugli animali domestici, ma proprio in quel momento accade qualcosa che lo fa infuriare.

Uno degli autori del programma passa davanti alla telecamera e il conduttore lo riprende in diretta: “Passano gli autori davanti alle telecamere… Maurizio Gianotti datte una calmata”. Già in inizio di puntata, Pierluigi Diaco si era lamentato per il mal funzionamento di una cassa: “Oggi funziona solo una cassa invece che due, incredibile”. Sempre nei giorni scorsi, ospite di Pierluigi Diaco era stata Valeria Marini con delle rivelazioni che nessuno si sarebbe aspettato. Continua dopo la foto

























Prima di tutto Valeria Marini ha dichiarato di essersi pentita di alcune recenti scelte professionali. In particolare si è riferita ai tanti reality show a cui ha partecipato. “Ho fatto grandi errori”, ha ammesso, spiegando che non rifarebbe più così tante trasmissioni del genere. A proposito di reality, pochi mesi fa è stata protagonista del Grande Fratello Vip 4, avendo una serie di incontri-scontri con Rita Rusic. Continua dopo la foto















Tra le due donne c’era una situazione irrisolta da parecchio tempo. Ricordiamo che entrambe hanno vissuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico. Valeria Marini, senza troppo girarci attorno, ha parlato di troppi reality fatti negli ultimi anni.“Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni”, ha detto. Continua dopo la foto











Pierluigi Diaco ha quindi posto il focus sugli scontri televisivi avuti dall’attrice con Rita Rusic durante l’ultimo Grande Fratello Vip. “Non ho apprezzato, te lo dico sinceramente, il confronto con la Rusic. Perché hai accettato di fare in diretta quel confronto?” “Perché volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero”, la replica. Tuttavia Diaco non ha mollato la presa, chiedendo perché tutto è avvenuto innanzi alle telecamere e non in privato. “In privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini”, ha spiegato Valeria. Tuttavia il conduttore ha incalzato con un’altra domanda ficcante.

