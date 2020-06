Chi segue ‘Vite al limite’, il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’, sa bene che trascorso almeno un anno dall’inizio del percorso di dimagrimento intrapreso nella clinica di Houston, Texas, escono aggiornamenti e foto su come sono cambiati i protagonisti.

Punta di diamante dello show è il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che in ogni puntata si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo. Il chirurgo propone ai suoi pazienti di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all'intervento di by-pass gastrico, e poi per finire nella lista degli interventi di liposuzione.

























Il percorso dura 12 mesi e nei casi in cui l'esito sia positivo i pazienti del dottor Nowzaradan vengono seguiti dal pubblico anche negli anni successivi. E la maggior parte delle volte dopo dieta, attività fisica e interventi sono a dir poco irriconoscibili. Come James Jones di Frankston, in Texas, che quando si è rivolto al medico aveva 37 anni ed era arrivato a pesare oltre 330 chili.















La sua storia, come quella di tanti altri pazienti del Dottor Nowzaradan, non è stata semplice. La sua famiglia ha sempre avuto problemi di peso tanto che sia il padre che la sorella sono morti a distanza di poco tempo per via di patologie legate proprio all'obesità. Questo lutto duplice ha sconvolto James al punto tale da rivolgersi a Vite al Limite. Il suo medico di base, infatti, gli aveva detto che avrebbe avuto gli stessi loro problemi del padre e della sorella, quindi la decisione di cambiare vita.











Entrato nel programma, ha iniziato a perdere peso sempre più velocemente: addirittura 53 kg in 2 settimane. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowzaradan ha perso ben 159 kg arrivando a 171, quasi la metà del suo peso. Quindi l’intervento di bypass gastrico e i successivi di rimozione della pelle. Oggi James è in formissima, irriconoscibile da quando l’abbiamo visto in tv. Tempo fa ha dovuto superare un difficile intervento chirurgico in seguito a un incidente stradale e, in diverse interviste, ha spiegato che probabilmente se non avesse perso tutto quel peso non sarebbe qui a poterlo raccontare.

