Luca Argentero, la prima volta in tv da papà: la confessione sulla figlia Nina Speranza mai fatta prima

Luca Argentero ha raggiunto l’apice della felicità con la nascita della figlia Nina Speranza, avvenuta il 20 maggio scorso. E a distanza di quasi un mese dal parto della sua compagna Cristina Marino, è ritornato in televisione. L’attore è stato ospitato da Sky Uno alla trasmissione ‘E poi c’è Cattelan’, condotta da Alessandro Cattelan. Qui si è anche soffermato sugli aspetti professionali, dopo il grandioso successo derivante dalla serie televisiva della Rai, ‘Doc’. Ma in particolare sulla vita privata.

Infatti, alla domanda su cosa avesse fatto durante il lockdown, la risposta è stata esilarante: "Cosa ho fatto in quarantena? Ho avuto una figlia". Inoltre, ha ammesso che non è sempre facile avere a che fare con una neonata: "Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica. Sono arrivato a questa conclusione". Poi ha parlato ancora di più della sua amata figlia, rivelando per la prima volta a chi somigli maggiormente.

























A proposito della bimba, Luca ha quindi aggiunto: "Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so, sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano, ma è veramente così. A chi assomiglia Nina Speranza? A quanto pare assomiglia un po' di più a me". La sua conversazione con il presentatore di Sky si è conclusa continuando a parlare delle forti emozioni avute per questa nascita. La sua reazione è stata davvero più che entusiastica.























Argentero ha chiosato: "Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante". L'uomo ha vissuto veramente in modo molto positivo questo meraviglioso avvenimento. E insieme alla mamma Cristina si sta godendo questi giorni. Anche se, come confessato in precedenza, qualche problemino c'è sempre, ma tutto è superabile.

Dopo essere stata colpita da numerose critiche sul suo peso e sui suoi allenamenti, la Marino è ‘esplosa’ sui social: “Che palle! Se una si sente di allenarsi fa bene a farlo, non è vero che chi allatta deve mangiare di più. Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Non è un messaggio sbagliato”. Un attimo di nervosismo e poi il pensiero è ritornato alla piccola.

