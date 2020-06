Non è ancora dato da sapere se a settembre prossimo troveremo ancora la coppia Alberto Matano – Lorella Cuccarini nello studio de La Vita in diretta. Coppia che, lo dicono i dati di ascolto, al pubblico è piaciuta assai da quando ha preso le redini del contenitore pomeridiano di Rai1 che fu di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Ma i giochi sono ancora aperti e le voci sempre più numerose.

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale (bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Rai a fine mese per avere certezze, ndr), le ultime indiscrezioni parlano di una conferma di Matano a La Vita in diretta. Dunque, molto probabilmente, a settembre lo ritroveremo in studio. Se ci sarà anche Lorella Cuccarini? I rumor in realtà parlano di una sostituta, ma come detto è ancora tutto da vedere. (Continua dopo la foto)

























Per ora il giornalista e volto del Tg1 e ‘la più amata dagli italiani’ continuano a informare e intrattenere il pubblico. La trasmissione, tra le poche a non aver subito uno stop durante le settimane più difficili dell’emergenza sanitaria, andrà infatti in onda fino alla fine del mese. Saluterà i telespettatori per la consueta pausa estiva il prossimo 26 giugno per essere precisi. (Continua dopo la foto)















Nell’ultima puntata andata in onda c’è stato un divertente siparietto tra i due conduttori. Da alcuni mesi a questa parte, i due sono costretti a dare l’arrivederci ai telespettatori rispettando la distanza minima di un metro. Ma stavolta il conduttore non ha resistito: si è fatto coraggio e con passi brevi e lenti si è diretto verso sinistra fino a raggiungere la collega, praticamente fin quasi a toccarle la spalla. Ma a quel punto Lorella lo ha ripreso e richiamato all’ordine: “Non si può!”. (Continua dopo le foto)











La Cuccarini gli ha quindi ricordato che ancora non si possono ancora accorciare le distanze e Matano, col tono di voce stridulo tipico dei bambini che fanno un capriccio, si è lamentato, ma sempre scherzando sia chiaro: “E dai! Un metro però è troppo, dai Lory. Mettiamoci al centro vicini”. E lei, dopo aver riso della situazione: “Dobbiamo dare l’esempio. Spostati!”, gli ha detto.

“Mi chiedono perché sei sempre seduta”. Imbarazzo a ‘Italia sì’: Marco Liorni coglie la palla al balzo ed Elena Santarelli è costretta a rispondere