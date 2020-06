I Fatti Vostri, cambia tutto. Sembra proprio che il programma condotto da Giancarlo Magalli sarà ben presto rinnovato. E il pubblico, probabilmente, non sarà totalmente soddisfatto delle scelte che verranno fatte. Già perché l’edizione di quest’anno era stata molto convincente, i conduttori sembravano affiatati, insomma sembrava che tutto potesse restare esattamente come era. E invece, secondo un’indiscrezione di TvBlog, la Rai avrebbe deciso di sostituire totalmente i conduttori.

Cosa? Anche Giancarlo Magalli. No, Magalli no. D'altra parte lui è un punto fermo della trasmissione e non si può pensare che il programma possa andare in onda senza di lui. Però Roberta Morise non ci sarà più, stando a quel che scrive TvBlog. Ma come? Era uno dei volti più amati del programma… Come è possibile? Tra l'altro la Morise e Magalli andavano molto d'accordo, cosa che invece non accadeva con Adriana Volpe…

























A quanto pare la scelta del direttore di Rai 2 di mandare via Roberta Morise avrebbe lasciato senza parole anche Giancarlo Magalli che non si aspettava una decisione del genere. Chi sarà al suo fianco alla conduzione del programma? Non si sa ancora chi prenderà il posto di Roberta Morise, il sito non lo dice. Una cosa è quasi certa: a prendere il suo posto ci sarà un'altra donna. Le papabili sono moltissime… Ma il pubblico non sarà felice di sapere che la bella Morise andrà via.















Dopo quasi due anni tutti si erano affezionati a lei. Che ne sarà invece di Paolo Fox? Il mitico astrologo amatissimo dal pubblico sarà ancora uno dei volti del programma I Fatti Vostri? Fox è uno dei personaggi più amati del programma e dire addio anche a lui sarebbe un problema per il pubblico… Cosa sarà di Paolo Fox ancora non si sa. Si vocifera che il programma potrebbe presentare rubriche nuovi gestite da personaggi nuovi. Insomma, la rivoluzione è in arrivo.









E l’unico che non rischia è Giancarlo Magalli. Che altre novità? Pare che l’attuale orchestra di Demo Morselli sarà sostituita da quella Palatresi e pare che anche Graziano Galatone sarà sostituito. Ma perché tutti questi cambiamenti? Il direttore di Rai 2 vuole portare una ventata di freschezza al programma per attirare più pubblico. Riuscirà nel suo intento?

