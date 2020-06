Lo abbiamo scoperto da poche settimane anche se la cosa era nell’aria visto che se ne parlava da un po’. Caterina Balivo lascia Vieni da me. Dopo due anni alla guida del programma di Rai 1, la conduttrice se ne va. È stata lei stessa a salutare il suo pubblico nella puntata di venerdì 29 maggio 2020: “Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio… Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. (…) Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo.

È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista". Poi si è anche parlato della possibilità che Caterina Balivo possa passare a Mediaset visto che lei stessa ha ammesso che "non esclude nulla".

























Ma ora per la Rai si pone un problema: comare il vuoto lasciato da Caterina Balivo. Chi prenderà il suo posto? Vieni da me continuerà ad andare in onda o sarà sostituito da un nuovo programma? Stando ad alcune indiscrezioni, al posto del programma di Caterina Balivo, andrà in onda il programma "Ogni mondo è paese" che sarà condotto dalla giornalista Serena Bortone, già conduttrice di Agorà. Lo fa sapere TvBlog che spiega che dovrebbe essere questa la decisione definitiva della Rai.















Non è la prima volta che si parla di Serena Bortone: già negli ultimi giorni si era parlato del suo possibile passaggio da Rai 3 a Rai 1. Ma che programma sarà "Ogni mondo è paese"? Si tratta di uno show molto diverso da Vieni da Me. Prima di tutto in termini di tempistiche: a quanto pare durerà dalle 14 alle 17.15. Il che significa che prenderà il posto anche di una parte de La Vita in diretta. Sembra che il programma sarà diviso in tre parti.









La prima si concentrerà sulle interviste, la seconda sarà tutta approfondimenti e nella terza si parlerà dell'Italia. C'è grande curiosità per il nuovo programma ma anche per il futuro di Caterina Balivo in tv. Secondo alcuni la Balivo potrebbe condurre un programma in prima serata o magari una trasmissione nel fine settimana. Per saperne di più c'è solo una cosa da fare: aspettare.

