Era lo storico volto del tg ‘Studio Aperto’. Che fine ha fatto Safiria Leccese? Dopo anni di oblio la ritroviamo così: come è diventata

Safiria Leccese è la prova che tutto può succedere. Nasce come volto giornalistico ed ex mezzobusto dei tg Mediaset, ma qualcosa nella sua vita è cambiato. Questo periodo di isolamento forzato ha messo tutti a dura prova, permettendo che molti sogni rimasti per lungo tempo nascosti dentro un cassetto riuscissero a vedere la luce. La giornalista, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, annuncia a tutti un sogno diventato realtà.

Di Safiria Leccese, giornalista originaria di Formia, non si avevano più notizie dal 2016. L’ultimo incarico lavorativo per il piccolo schermo è stata la conduzione del programma ‘La strada dei miracoli’, oltre che la comparsa come ospite nello studio di Paolo Bonolis di ‘Ciao Darwin 7’. Poi un lungo silenzio, forse figlio di una riflessione che la giornalista ha poi messo in pratica. (Continua a leggere dopo la foto).

























Sicuramente comunicativa, una presenza importante che la Leccese ha saputo sempre curare professionalmente, ma che non rappresentava il sogno di una vita. L’ex volto di Studio Aperto lo annuncia a tutti attraverso il profilo Instagram, dove riceve numerosi messaggi di incoraggiamento. Ed è proprio dall’esperienza con Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio che Sifiria trae la forza per lanciarsi a capofitto in un nuovo progetto e una nuova veste professionale. (Continua a leggere dopo la foto).















Da giornalista a scrittrice con un volume edito da Piemme, che rappresenta il nuovo trampolino di lancio dopo ben quattro lunghi anni di pause e riflessioni. Così la Leccese ha deciso di doppiare il suo ‘La ricchezza del bene – Storie di imprenditori tra anima e business’. Un successo che afferma il nome della giornalista nel campo della scrittura e della divulgazione. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Per entrare in ogni storia sono andata sul posto. Ho visitato le sedi centrali, ho trascorso del tempo con i fondatori, gli imprenditori, gli amministratori delegati, i collaboratori e i dipendenti. Mi sono fatta raccontare dalla viva voce dei protagonisti come sono nate queste realtà e le iniziative di solidarietà e sostenibilità che hanno realizzato in Italia e nel mondo”. Ecco dunque che si fa largo un’altro entusiasmante percorso che la Leccese ha tutta l’intenzione di compiere, passo dopo passo.

“Ma cosa fate? Vergogna!”. Bufera nel mondo dello sport, beccati tutti insieme a scatenarsi in discoteca