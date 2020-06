“Attenti!”. Alberto Matano, incidente sfiorato in diretta tv: cosa è successo

Al termine del lockdown causato dall’emergenza sanitaria che ha messo in crisi l’Italia intera, mietendo tantissime vittime, si è diffuso l’utilizzo dei monopattini elettrici soprattutto nelle città più importanti e grandi. Ci sono tanti vantaggi che derivano da questo mezzo, che è davvero molto veloce e non inquina, rispettando dunque la natura circostante. Dall’altra parte però ci sono dei problemi legati alla sicurezza. E proprio di questo ne ha parlato oggi ‘La Vita in Diretta’.

Quando il conduttore Alberto Matano si è collegato con l’inviato Luca Forlani, che si trovava nella capitale Roma, quest’ultimo ha deciso di fare un percorso col monopattino elettrico ed ecco che si è materializzato quasi l’incidente in diretta televisiva. Infatti, Forlani si è quasi scontrato con un altro uomo, che doveva essere intervistato. A quel punto, il padrone di casa ha immediatamente commentato: “State attenti!”. Tanta preoccupazione dunque nel presentatore Rai. (Continua dopo la foto)

























Anche il passante era a bordo di un monopattino elettrico e per pura fortuna non c’è stato lo scontro che avrebbe potuto avere conseguenze serie. Matano si è nuovamente rivolto a Forlani, dicendogli: “Attenzione perché vi state per scontrare. L’incidente in diretta anche no. Mi sembra un po’ un delirio con questi monopattini che girano”. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l’incidente mancato, Alberto ha continuato a rimanere serio ponendo l’attenzione sui pericoli. (Continua dopo la foto)























“Una persona è morta”, ha infatti concluso il presentatore tv. Che nei giorni scorsi ha pubblicato un video dedicato alla collega Roberta Morise. Un filmato che nessuno aveva mai visto prima e che ha immortalato la Morise in una versione inedita. Infatti, in quei frangenti nella quale è stata ripresa è intenta ad asciugarsi le lacrime, che sono apparse presumibilmente per la forte emozione provata. E non è stata la prima volta che si sia soffermato sulla bellissima conduttrice. (Continua dopo la foto)

In un’altra circostanza, sui social ha scritto: ““Riuniti. Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”, ha affermato il giornalista sotto a un bel ritratto con mamma e papà nella loro Calabria. Boom di like e di commenti immediato per la foto di famiglia. E tanti non hanno potuto fare a meno di sottolineare l’incredibile somiglianza di Alberto con la madre, seduta su un divano accanto al marito con dietro il figlio super sorridente. Un bellissimo momento.

“Un posto al sole”. La notizia è ormai ufficiale: la foto finisce in rete ed è gioia immensa