Pierluigi Diaco è un volto tornato alla ribalta grazie alla nuova edizione del programma ”Io e te”. In onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, la trasmissione è un mix di interviste svolte tra conduttore e ospiti in studio che puntano tutte sull’emozionalità. In studio insieme a lui ci sono anche Katia Ricciarelli e e Santino Fiorillo, che ha esordito in video nella scorsa edizione.

Anche lui è stata un’altra grande sorpresa perché con la sua travolgente simpatia ha conquistato da subito il pubblico. Nella puntata andata in onda il 16 giugno, il conduttore ha parlato del marito, il collega Alessio Orsingher. Il conduttore ha già parlato più volte del suo rapporto con il compagno di vita, un legame forte e solido. “In Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene”, ha raccontato tempo fa a Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto)

























“La sua generosità mi ha contagiato, ho capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco. Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine”. Orsingher, giornalista di La7, ha dato la possibilità a Diaco di fare ‘pace’ con i sentimenti, che in passato aveva maltrattato. “Non credo che la sessualità sia una patente d’identità”, aveva dichiarato. (Continua a leggere dopo la foto)















“Penso sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato molto difficile poter vivere alla luce del sole questo sentimento”, aveva detto ancora Diaco nell’intervista rilasciata a Domenica In. Nella puntata di martedì 16 giugno, rispondendo al solito irriverente Vittorio Dgarbi, il conduttore ha voluto fare un omaggio al marito: “Amo molto il mio compagno”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Poi quel finto compagno che hai”, aveva detto poco prima il critico d’arte. Diaco, sorpreso dalla sparata di Sgarbi ha quindi risposto: “Io sono innamoratissimo di Alessio”. Ma a quel punto Vittorio Sgarbi ha lanciato la bomba spiazzando tutti: “Ma è chiaro che sei eterosessuale, sei stato pure con una mia amica…”. A quel punto il conduttore scoppia a ridere e risponde: “Questi però sono affari nostri”.

