“Un posto al sole”. La notizia è ormai ufficiale: la foto finisce in rete ed è gioia immensa

‘Un posto al sole’ riparte. Dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza covid, riparte la produzione della serie più longeva e amata della nostra televisione. “La serie – informa una nota della produzione – riprende grazie all’impegno di Rai Fiction, CPTV Rai di Napoli e Fremantle che producono la serie, nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutte le persone impegnate sul set”.

Le troupe al lavoro saranno tre, una in esterni e due in interni, ma non sono previsti cambi di studio tra una troupe e l’altra. Il set sarà sanificato al mattino e a fine giornata. “Sono state riscritte le scene per mantenere il distanziamento sociale, quindi niente baci e abbracci, e se si vedranno scene di vicinanza saranno solo un escamotage della regia”, spiega un comunicato della produzione. (Continua a leggere dopo la foto)

























Ogni attore avrà il suo camerino fisso dove riceverà i costumi igienizzati al mattino e a fine giornata. Il set, su cui sarà presente solo il personale strettamente necessario, verrà sanificato ad ogni ciak. Si indosseranno mascherine e guanti, il regista avrà anche la visiera. Per il momento sono sospesi trucco e parrucco, ogni attore si preparerà autonomamente. Misuratori di temperatura sono stati sistemati all’ingresso dei set. Le riunioni saranno solo per via telematica. Test sierologici sono stati effettuati a tutto il personale e saranno ripetuti periodicamente. (Continua a leggere dopo la foto)















Finalmente gli storici studi di Napoli torneranno dunque ad essere teatro delle storie dei protagonisti che ritroveremo dove li abbiamo lasciati: Serena e Filippo nella loro nuova vita dopo il divorzio; Marina Giordano, scampata al tentativo di omicidio grazie a Roberto Ferri, alle prese con Fabrizio Rosato; Giulia Poggi e famiglia impegnati nella gestione del cagnolino arrivato alla Terrazza; Guido e Mariella nella complicata organizzazione del loro matrimonio; il magistrato Nicotera impegnato nelle indagini sul clan Tregara. La produzione sta lavorando con l’obiettivo di andare in onda su Rai3 dalla metà di luglio. (Continua a leggere dopo la foto)









Per i più curiosi sarà possibile seguire quello che accade sul set attraverso il profilo Instagram ufficiale della serie: sono previsti collegamenti quotidiani per un backstage che racconterà l’entusiasmo e l’impegno di tutti nella ripresa della produzione. Intanto su Raiplay continua, fino a domenica 21 giugno, la pubblicazione quotidiana delle puntate di ‘Un po’ sto a casa’, lo spin-off avviato durante il lockdown: un altro importante segnale del desiderio dei protagonisti di rimanere accanto all’affezionato e numeroso pubblico.

