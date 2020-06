“Sospeso da Mediaset”. La decisione del Biscione su Paolo Massari è insindacabile

Sospeso da Mediaset. La decisione è stata annunciata nella mattinata di martedì 16 giugno 2020. Mediaset ha annunciato la sospensione del giornalista ed ex assessore della giunta di Milano Paolo Massari, che è stato arrestato lo scorso 14 giugno con l’accusa di violenza sessuale. “In relazione ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono il giornalista Paolo Massari Mediaset comunica di averlo sospeso cautelativamente dalla prestazione e dalla retribuzione in attesa degli sviluppi legali”, è il comunicato emesso da Mediaset per annunciare la decisione.

Paolo Massari è stato arrestato a Milano pochi giorni fa. Le accuse arrivano da una vecchia compagna di scuola, che nella serata del 13 è stata soccorsa senza vestiti in via Nino Bixio, zona Porta Venezia. La donna, a seguito delle violenze, è stata portata al Centro anti violenza della clinica Mangiagalli, dove ha raccontato tutta la verità. Accusando Massari.

























La donna, imprenditrice di 56 anni, aveva contattato Paolo Massari e gli aveva chiesto di incontrarsi: stava vivendo un momento delicato a livello economico e voleva il suo aiuto. Da quel che la donna ha raccontato, lui le avrebbe proposto di passare a casa sua e l'avrebbe violentata nel suo box. Il giornalista è stato intercettato dalle forze dell'ordine, arrestato e portato al carcere di San Vittore. Massari, 54 anni, già in passato era stato accusato di presunte molestie su una diplomatica norvegese e su una dipendente del Comune di Milano.















Nonostante le presunte molestie, Paolo Massari se la era cavata senza grosse conseguenze. Fu solo costretto a dimettersi dal ruolo di Assessore all'Ambiente. L'incarico gli era stato affidato dall'allora Sindaco Letizia Moratti. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente e Mediaset ha deciso di sospendere il giornalista a causa di ciò che ha fatto. La comunicazione è arrivata poco fa.









Laureato in economia alla Bocconi di Milano, ha cominciato la sua carriera al Giornale di Montanelli per poi passare a Panorama e al Sole 24 Ore. Paolo Massari ha lavorato a Mediaset dal 1998: lo ricordiamo in trasmissioni come “Parlamento In” e “Secondo Voi”. A livello politico, ha militato in Forza Italia e poi nel Popolo delle Libertà.

