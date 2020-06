Roberto Poletti e Valentina Bisti sono i padroni di casa a Unomattina, In onda ogni giorno, sono i primi a dare informazioni e approfondimenti al pubblico. Del giornalista si è molto parlato ultimamente perché stando alle indiscrezioni sarebbe in procinto di lasciare il programma che conduce con la Bisti per approdare a La Vita in Diretta, finita al centro delle polemiche dopo il presunto ‘addio forzato’ di Lorella Cuccarini.

A quanto pare dunque Alberto Matano resterà da solo alla conduzione della trasmissione, riprendendo così la linea dei suoi predecessori Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. E Poletti? Non sarà al suo fianco, si vocifera, ma dovrebbe fare l’inviato di punta e raccontare l’Italia che riparte dopo l’epidemia da coronavirus. Ma probabilmente questa non sarà l’ultima indiscrezione sui palinsesti Rai. (Continua dopo la foto)

























Questi sono giorni caldissimi e cresce sempre più l’attesa per il primo luglio, giorno in cui i dirigenti di viale Mazzini presenteranno ufficialmente i palinsesti delle tre reti svelando così programmi e protagonisti della prossima stagione televisiva. Per il momento e fino al 26 giugno, comunque, Roberto Poletti è a Unomattina e l’ultima puntata andata in onda si è conclusa con un simpatico siparietto con la collega. (Continua dopo la foto)















Chi segue sempre Unomattina sa che ormai è diventata una tradizione quella di chiudere ‘in rima’ la tramissione, con Poletti che lancia Italia Si giorno per giorno facendo una battuta, appunto, in rima. Ma al termine della puntata di martedì 16 giugno, quando è arrivato il momento di passare la linea a Marco Liorni, Valentina Bisti ha provato a bloccarlo. (Continua dopo le foto)











“Non farlo!”, ha intimato la Bisti a Poletti ovviamente scherzando. Ma lui, col sorriso, ha ignorato il suo consiglio precisando di voler fare la rima come ogni giorno, ma anche di voler rimanere sul banale oggi. “Anche di martedì, diamo la linea a Italia Si!”, ha detto. Una battuta che è stata anticipata da una rima fatta proprio dalla sua collega: “I detti alla Poletti”.

Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’. “Ecco cosa farà adesso”