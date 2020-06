Brutto colpo per Paolo Bonolis: il risveglio dopo l’ultima puntata di Ciao Darwin – andata in onda lunedì 15 giugno – è stata una doccia fredda. Non era mai successo da qualche mese a questa parte e non si aspettava che sarebbe successo proprio ora. Invece è successo. Da quando sono iniziate le repliche del suo show, infatti, non era mai capitato che il programma perdesse la sfida degli ascolti. Ma è successo. Era da aspettarselo: Ciao Darwin se l’è giocata con la partita di Coppa Italia…

Inizialmente il match era previso per sabato 13 giugno ma è stato spostato a lunedì 15 giugno. Questo senza dubbio ha danneggiato gli ascolti del duo Paolo Bonolis Luca Laurenti. La puntata andata in onda il 15 giugno ha visto la sfida tra Carne e Spirito. Una puntata del 2016 che era stata particolarmente apprezzata che ha visto protagoniste Tina Cipollari e Safiria Leccese. Ma andiamo ai veri e propri dati degli ascolti. Continua a leggere dopo la foto

























La puntata di Ciao Darwin è stata seguita solo da 2.534.000 con il 14.23% di share. I numeri non sono per niente soddisfacenti considerando che solitamente, quando lo show va in onda il sabato, riesce a conquistare l’attenzione di almeno quattro milioni di telespettatori con punte di cinque. Ma il programma di Paolo Bonolis, proposto il lunedì non ha dato i risultati sperati. Certo, la colpa è anche della partita… Continua a leggere dopo la foto















Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti? Il giovane Montalbano, a mani basse. Le repliche della fiction che vede protagonista Michele Riondino sono state seguite da 5.244.000 telespettatori con il 23.44%. Insomma, una vittoria schiacciante su Mediaset e Bonolis. Visti i risultati sensazionali, non è escluso che la Rai decida di proporre anche una terza stagione. Ma questa, naturalmente, è solo un’ipotesi. Continua a leggere dopo la foto









Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio, un altro brutto colpo per Mediaset.

Daydreamer, la nuova soap turca con Can Yaman, che ha preso il posto, per il momento, di Uomini e donne, ha registrato un crollo degli ascolti. Se la prima puntata aveva ottenuto più del 20%, quella in onda lunedì 15 giugno 2020 non è andata oltre il 17%. Un calo inaspettato e inspiegabile considerando che l’attore protagonista è uno dei più amati dal pubblico…

