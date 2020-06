Oggi è così, ma tanti anni fa l’attrice Mayim Chaya Bialik, classe 1975, era molto diversa. Da giovanissima, infatti ha interpretato il personaggio di Blossom nella serie televisiva omonima e di Amy Farrah Fowler nella sitcom di successo The Big Bang Theory. Negli Stati Uniti la serie tv è stata trasmessa per la prima volta dalla NBC dal ’91 al ’95, mentre in Italia, su RaiDue.

La sit-com è diventata un vero e proprio cult, sebbene raccontasse di una situazione familiare molto problematica. La madre di Blossom lascia la famiglia per seguire la propria carriera, mentre papà Nick (Ted Wass) è un musicista, che è quasi sempre in tour; il fratello maggiore Anthony (Michael Stoyanov) ha problemi di alcol e droga, mentre Joey (Joey Lawrence), l'altro fratello, non è una persona particolarmente brillante, famoso soprattutto per la sua esclamazione "whoa".

























Ebbene, in tanti si chiedono che fine abbia fatto l'attrice che ha interpretato Blossom per ben 114 puntate. Dopo quell'esperienza in televisione, Mayim Chaya Bialik ha interpretato un altro personaggio diventato famoso in tutto il mondo. È suo, infatti, il volto di Amy Farrah Fowler, la fidanzata neurobiologa di Sheldon. Timida e decisamente bruttina nella serie, tutt'altra storia nella vita reale.















Tolti i panni del brutto anatroccolo, l'attrice è una persona completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto nella celebre serie tv "The big bang theory". In passato Maym aveva già stupito tutti posando in diversi look glamour all'hotel Le Bristol, a Parigi. Rossetto rosso e acconciatura anni '20: Mayim era apparsa davvero irriconoscibile nelle immagini pubblicate dal sito CBS.









Mayim Mialik si è laureata alla UCLA, conseguendo la laurea in neuroscienze, ma ha poi preso pure il dottorato di ricerca. Non male per una teen star. Si è sposata con Michael Stone, da cui ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2008. Il 25 novembre 2012 ha annunciato il suo divorzio.

