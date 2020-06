Si parla da giorni dell’uscita di scena di Federica Sciarelli che dopo sedici anni lascia la conduzione di Chi l’ha visto?. Questa la notizia anticipata dal sito Tvblog che annuncia l’addio della giornalista dalla storica trasmissione ma non dalla terza rete del servizio pubblico dove sarebbe impegnata in un nuovo progetto, un talk show politico in onda al venerdì sera. Chi potrebbe prendere il suo posto? Lo stesso sito colloca in pole position Lidia Galeazzo, ex Tg2, da qualche anno stretta collaboratrice della Sciarelli e molto stimata dal neo direttore di Rai3 Franco Di Mare.

Come sappiamo Italia Oggi aggiunge alla lista anche il nome della conduttrice Eleonora Daniele, volto di successo del mattino di Rai1 con Storie Italiane ma sarebbero al vaglio anche altre giornaliste interne Rai. La notizia rappresenterebbe un piccolo “choc” per i numerosi fan della trasmissione che commentano ogni mercoledì sera la puntata sui social, in particolare su Twitter con l’hashtag #chilhavisters anche in maniera ironica. La Sciarelli nel corso degli anni è diventato un personaggio cult rendendo difficile, per non dire impossibile, il compito della sostituta. (Continua a leggere dopo la foto)

























Chi l’ha visto?, fiore all’occhiello di Rai3 per la sua dimensione da servizio pubblico, ha una fortissima fidelizzazione e ottimi ascolti sempre vicini al 10% di share. Non è però la prima volta che il suo nome viene dato in uscita dal programma che cerca scomparsi, più volte la conduttrice ha espresso la volontà di cambiare trasmissione, anche per il forte stress psicologico nell’occuparsi di casi di cronaca nera. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ogni tanto, a fine stagione, chiedo di cambiare perché è un programma tosto e noi siamo delle spugne; in realtà ci credo fino in fondo. Quando lavoravo nella redazione politica del Tg3 gli argomenti erano certamente più allegri di Chi l’ha visto?; il problema è che se dai il tuo aiuto a un familiare, non è che poi giri le spalle e attacchi il telefono; recentemente, a causa di un dramma, una collega della redazione è stata un’ora al cellulare per ascoltare lo sfogo di una donna appena colpita da un lutto”, ha raccontato lo scorso aprile al Fatto Quotidiano. (Continua a leggere dopo la foto)











Il programma della Sciarelli è in onda su Rai3 dal 1989, in trentuno anni è sempre stato condotto da volti femminili. Al debutto Donatella Raffai con Paolo Guzzanti e Luigi Di Majo, sostituita per un breve periodo da Alessandra Graziottin. Dal 1994 al 1997 fu la volta di Giovanna Milella che lasciò il testimone sino al 1999 a Marcella De Palma. Dal 2000 al 2004 il turno di Daniela Poggi, con l’arrivo il 13 settembre 2004 di Federica Sciarelli. L’ultima puntata di questa stagione andrà in onda mercoledì 29 luglio, sarà anche l’ultima puntata dell’amata conduttrice? La sua intenzione quindi è di tornare al Tg3? Staremo a vedere.

Ti potrebbe anche interessare: “Ecco chi è davvero Silvia”. Vasco Rossi, la confessione a 43 anni dal suo album