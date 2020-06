Aurora Ramazzotti, è ufficiale. La notizia rimbalza in rete ed è una grandissima gioia

Il Grande Fratello Vip è stato una avventura grandiosa per Adriana Volpe, conduttrice Rai che negli ultimi anni era scomparsa dalla scena televisiva. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato un nuovo trampolino di lancio per la Volpe. Una nuova esperienza stroncata a poche settimane dalla fine a causa dell’improvvisa uscita per il lutto che ha colpito la sua famiglia (la morte del suocero).

Adriana Volpe era infatti una delle favorite alla vittoria, ma ha dovuto abbandonare la casa in fretta e furia per raggiungere il marito e stargli vicino in un momento così delicato. Amatissima dal pubblico a casa, finita l’esperienza nel reality show più seguito della televisione italiana, per la Volpe si sono aperte nuove opportunità lavorative. La conduttrice è entrata ufficialmente nella casa di Sky, e più precisamente in quella di TV8, canale in chiaro di Sky per condurre il programma ‘Ogni mattina’ insieme al giornalista Alessio Viola. (Continua a leggere dopo la foto)

























Lo show, andrà in onda dalle 10 alle 14 e segna un nuovo inizio per la presentatrice, pronta a mostrare tutto il suo talento. “È una grande sfida. – ha detto Adriana Volpe a Oggi – Il programma punta sulla comunicazione, il confronto e la crescita reciproca col pubblico con cui sarà uno scambio importante e costante. Parlando con Alessio Viola, che condurrà con me, con Alessandro Banfi, che è il curatore del programma, e con i dirigenti della rete, mi sono resa conto che ho davvero un’occasione straordinaria”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Cercheremo di essere un occhio vigile sulla realtà, con storie da raccontare ed emozioni da condividere: ma è l’innovazione che mi intriga – ha detto ancora la conduttrice – Tutta la squadra è pronta a mettersi in gioco: il pubblico percepirà davvero una grande innovazione, perché noi entreremo nelle case degli italiani almeno quanto gli italiani entreranno nel nostro programma“. (Continua a leggere dopo la foto)









Oltre ad Adriana Volpe c’è un’altra new entry. Si tratta di Aurora Ramazzotti, già conduttrice del Daily di X-Factor nel 2018, e figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker. Aurora sarà una delle inviate della trasmissione e girerà l’Italia, da Nord a Sud, per raccontare storie legate a personaggi famosi e non solo. Insieme a lei ci sarà anche Flora Canto, moglie di Enrico Brignano.

Antonella Mosetti audace in topless ma scatta la rivolta: “Ripigliati, hai 50 anni!”. Foto