Dopo varie settimane di lockdown durante le quali non ha potuto lavorare al suo programma Detto Fatto, Bianca Guaccero è tornata al lavoro. Dallo scorso anno Bianca Guaccero ha preso le redini del programma che prima era condotto da Caterina Balivo la quale è passata a Rai 1 con il programma Vieni da me che va in onda alla stessa ora di Detto Fatto. Nonostante la “concorrenza” della Balivo, Bianca Guaccero ha riscosso un buon successo.

Nella puntata di Detto Fatto di lunedì 15 giungo, nel consueto appuntamento della ‘Superclassifica Jon’, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, ormai consolidata spalla di Bianca Guaccero, ha parlato dei vip e ha aperto la sua rubrica con il ricordo di Alberto Sordi, che proprio ieri avrebbe compiuto 100 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

























Nel secondo blocco l’ex gieffino ha parlato di Gigi D’Alessio e del brano che il cantautore partenopeo ha dedicato alla bellissima Sophia Loren. Il brano ”Donna Sofi” è stato scritto nel 2015 dopo l’incontro che Gigi D’Alessio ha avuto a Lecce con l’attrice, quando il cantante napoletano la accompagnò al pianoforte in ”Reginella”. (Continua a leggere dopo la foto)















E qui Jonathan Kashanian ha lanciato la bomba su Gigi D’Alessio e Bianca Guaccero. “Gigi D’Alessio non ha dedicato una canzone solo a Donna Sophia, ma anche a Donna Bianca Guaccero“, ha detto l’ex gieffino. Ma Bianca Guaccero ha smentito: “Ma non è vero. Guarda ti sbagli non ha mai dedicato niente Gigi D’Alessio a me”. A questo punto Jonathan ha fatto ascoltare una parte del brano che D’Alessio avrebbe scritto per Bianca. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più (…)” tratto dalla canzone ‘Non dirgli mai’. Dopo qualche secondo di imbarazzo, Bianca Guaccero ha capito che il collega la stava prendendo in giro è scoppiata in una fragorosa risata.

