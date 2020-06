Clizia Incorvaia e l'”orrore” grammaticale in diretta. Gelo al ‘Live’ della D’Urso: distrutta dal web

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono goduti il loro immenso amore, nato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo il lockdown imposto dal Governo, i due si sono ritrovati in Sicilia, ma poche ore fa la coppia si è nuovamente separata per motivi di lavoro. Clizia Incorvaia ha lasciato la Sicilia per tornare dopo tanti mesi a Milano, mentre Paolo Ciavarro, dopo diverse settimane passate in Sicilia, ha fatto ritorno a Roma.

Molti fan però si sono insospettiti per questa repentina separazione pensando già a una crisi o a una rottura. Stanca di questa voci la Incorvaia, attraverso alcune stories ha fatto il punto della situazione. "Finora il cordone ombelicale l'ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti".

























E ancora: "C'è un legame di anime, non c'è bisogno di ostentare sempre perché c'è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione – e poi – I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio". La giovane influencer ha fatto parlare anche per uno scivolone grammaticale che ha fatto 'esplodere' il web. Sarcina, l'ex marito e leader della Vibrazioni, ha accusato la Incorvaia di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, ma più volte l'ex gieffina ha smentito ogni accusa.















Ospite del 'Live – Non è la D'Urso' nella puntata andata in onda domenica 14 giugno, Clizia ha spiegato la sua versione dei fatti e raccontando di essere uscita con Scamarcio solo per mangiare un panino a Rozzano, ha spiegato: "Ci presimo un panino e ci misimo in macchina". Il video della dichiarazione della Incorvaia ha fatto il giro del web e i commenti degli utenti di Twitter si sono sprecati. Nei giorni scorsi Clizia e Paolo avevano annunciato di aver rifiutato l'invito di Temptation Island ma la coppia è stata prontamente smentita.









“ci PRESIMO un panino e ci MISIMO in macchina”. pic.twitter.com/FCuroQA6Qx — SBADIGLIANDO SI IMPARA 🌐 (@AndreeCucc) June 15, 2020

L’account Instagram ufficiale della trasmissione Mediaset ha infatti commentato questa intervista della coppia e in particolare le rivelazioni dell’ex coniuge di Francesco Sarcina, la quale aveva detto di aver declinato la proposta di Maria De Filippi. Il lungo post di ‘Temptation Island Vip’ era stato abbastanza chiaro e non lasciava spazio ad interpretazioni. Sono infatti nominati esplicitamente la Incorvaia e Ciavarro.

