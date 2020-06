OIivia dopo Vite al limite. Pesava oltre 250 kg e ora ha coronato anche il suo sogno: foto

Da anni ormai va in onda anche in Italia ‘Vite al limite’ è il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’ con protagonista il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan. In ogni puntata il medico si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo.

Il chirurgo di Houston propone ai suoi pazienti di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all'intervento di by-pass gastrico, e poi per finire nella lista degli interventi di liposuzione. Casi gravi e molto complessi che molte volte hanno però il lieto fine. Come quello di Olivia Cruz, che oggi è diventata un'altra e ha anche coronato il suo sogno.

























Olivia Cruz è stata protagonista di 'Vite al limite' nella seconda stagione dello show. L'abbiamo vista la prima volta nel 2014 quando la bilancia segnava un peso di 264 chilogrammi. La sua condizione personale era particolarmente difficile: viveva nel seminterrato della madre e per via del suo peso non riusciva a muoversi. Poi finalmente ha deciso di chiedere aiuto e si è rivolta al Dottor Nowzaradan e al suo programma di dimagrimento nella clinica di Houston in Texas.















Ridotta a dipendere totalmente dalla sua famiglia e impossibilitata a compiere anche i gesti più semplici senza aiuto, durante i 12, difficili, mesi di cura con il dottor Nowzaradan Olivia è arrivata a pesare 116 chilogrammi e da quanto mostra sui social sta continuando a perdere peso ottenendo una forma fisica smagliante. Praticamente oggi Olivia Cruz è un'altra persona.











Olivia non ha mai perso il suo atteggiamento positivo e anche se sono passati anni dalla prima visita a Houston e ora è tornata a essere autonoma sta continuando a lottare e a gioire dell’incredibile cambiamento nella sua vita dopo aver perso tutto quel peso. E poi sta coltivando il suo sogno: diventare una chef, ma di cibi sani e soprattutto da “donare” agli altri.

