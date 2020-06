Indimenticabile volto di Un Medico in famiglia ma non solo. Francesco Salvi è un artista a tutto tondo che è passato dal cabaret alla grande fiction e ai film di successo. Ma che fine ha fatto “Augusto Torello”, che la famiglia Martini aveva ribattezzato solo come “Torello” e nonna Enrica “Toretto”? Per Cettina era “Augusto mio”, il suo grande amore dopo Giacinto, interpretato nelle prime stagioni dal grandissimo Enrico Brignano.

Francesco Salvi è stato un vero pilastro della serie, regalando al pubblico di Un medico in famiglia alcune delle scene più esilaranti. È rimasto nel cast per ben 3 stagioni e arrivati alla quinta Cettina e Torello, che hanno avuto mille battibecchi e interrotto più volte la loro relazione ma poi sono sempre tornati insieme, hanno avuto finalmente un bambino, il piccolo Eros.

























Poi, nella sesta stagione, l'uscita di scena di Torello che lascia intendere che ormai la storia con Cettina è finita per sempre, con lui che si è trasferito a Brescia. Dopo Un medico in famiglia l'attore ha partecipato alla terza edizione del reality La Fattoria e nel 2006 è stato il maestro di comicità della cantante Syria nello show tv Comedy Club. E in tv lo abbiamo ritrovato anche a 'Un passo dal cielo 3' e nel 2018 in un episodio di 'Don Matteo'.















La musica ha sempre appassionato Francesco Salvi, che nella carriera ha pubblicato 8 album, con cui ha vinto 5 volte il premio Disco di platino e 7 volte il Disco d'oro. Nel 1989 è arrivato settimo a Sanremo e ha poi partecipato al Festival altre due volte. Nel 2005 ha scritto il testo italiano della canzone Kosa, vincitrice dello Zecchino d'Argento come migliore canzone straniera e nell'agosto del 2009 è uscito il suo ultimo singolo Abbandonato.











Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Salvi ama la stessa donna da decenni. Il 67enne luinese è infatti sposato con Angela, la sua colonna portante a cui è legato da oltre 40 anni. I due non sono riusciti ad avere figli: tempo fa l’attore ha rivelato che, per motivi religiosi, hanno scelto di non ricorrere alla fecondazione assistita. Salvi, che grazie ad Antonio Ricci e alla già citata partecipazione a Drive In ha svoltato la carriera, ha affermato che l’amore di Angela e il lavoro gli riempiono la vita, rendendola comunque speciale.

