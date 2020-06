“Me ne fo***, ora l’ho detto e non me ne pento”. E Claudio Lippi sbotta in diretta: mai così ‘agguerrito’ a La prova del cuoco

Elisa Isoardi non si trattiene. La notizia lascia la conduttrice e tutti gli appassionati telespettatori de La Prova del Cuoco senza parole. La stessa Elisa ha detto in diretta, durante la puntata di lunedì scorso. Le voci corrono veloci, questo si sa, ma è bene sottolineare che possono anche fermarsi ai corridoi. Manca di ufficialità eppure sembra essere più una certezza che una smentita.

"Lo sanno tutti" ha detto la stessa conduttrice in diretta nella puntata di lunedì. Ebbene, forse è vero che tutti già sono stati informati sulle sorti del programma, che pare chiudere i battenti per cedere il posto ad Antonellina. Il pubblico è decisamente diviso in due, e tra chi sostiene la Isoardi, spunta fuori anche il nome dell'amico e collega Claudio Lippi.

























Ha preso una posizione forte Claudio Lippi in difesa della conduttrice con frecciatine al veleno che puntano verso gli alti vertici decisionali. Infatti il noto conduttore ha esternato un pensiero molto forte ed esplicito: "Me ne fo**o, ora l'ho detto e non me ne pento". Anche Lippi ha fatto accadere tutto durante la diretta televisiva. Incontenibile il parere discorde espresso da Claudio, di fronte alla notizia di una chiusura definitiva del format.















Pare che al suo posto torni in onda Antonella Clerici, in un format innovativo che ha già alzato le aspettative di molti seguaci della conduttrice. Lo ha rivelato durante più interviste la stessa Clerici, sottolineando le sfumature 'bio' del programma pensato in diretta dalla sua tenuta piemontese, conosciuta da molti come La casa nel bosco.









Una puntata indimenticabile quella de La Prova del Cuoco, caratterizzata anche da un collegamento in studio come la madre della conduttrice. Infatti mamma Irma sembra essere preoccupata. Lo rivela la Isoardi in puntata: “Sei preoccupata per me? Ieri mi hai chiamata e mi fa: ‘Ma Eli ma allora cosa ne sarà di te?’. Elisa ha raccontato: “Ma mamma tu che hai cresciuto due figli da sola ti preoccupi in un momento in cui…’ ecco La prova del cuoco sta chiudendo questo lo sanno tutti. Sto facendo il lavoro più bello del mondo, mamma”.

