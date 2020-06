Pierluigi Diaco come mai si era visto. Il conduttore durante la diretta di Io e te è letteralmente esploso facendo calare il gelo in studio. Durante la rubrica “Come nelle favole” dedicata alle storie d’amore delle coppie over, si è verificato un momento di imbarazzo.

Mentre Pierluigi Diaco introduceva la coppia, la signora ha interrotto il conduttore, correggendolo: “Abbiamo due figli, non uno». Diaco replica seccato: «Signora se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione…”.

Non è tutto. La signora, che ha lavorato nel mondo dello spettacolo, racconta la sua storia d'amore e parla anche di una presunta visione. A quel punto, il conduttore la blocca: "La censuro subito, io non voglio parlare di visioni su internet, perché possono inviare messaggi sbagliati, tanta gente è stata imbrogliata".

























Su Twitter, il battibecco non è passato inosservato e sono stati tanti quelli che hanno criticato l'atteggiamento del giornalista: "Oh mamma…", scrive un utente. Poco prima del siparietto, ospite di Pierluigi Diaco era stata Valeria Marini, stuzzicata con domande pungenti, sono arrivate alcune confessioni per certi versi inaspettate.















Prima di tutto Valeria Marini ha dichiarato di essersi pentita di alcune recenti scelte professionali. In particolare si è riferita ai tanti reality show a cui ha partecipato. "Ho fatto grandi errori", ha ammesso, spiegando che non rifarebbe più così tante trasmissioni del genere. A proposito di reality, pochi mesi fa è stata protagonista del Grande Fratello Vip 4, avendo una serie di incontri-scontri con Rita Rusic.











Tra le due donne c'era una situazione irrisolta da parecchio tempo. Ricordiamo che entrambe hanno vissuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico. Valeria Marini, senza troppo girarci attorno, ha parlato di troppi reality fatti negli ultimi anni."Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni", ha detto. Diaco ha quindi posto il focus sugli scontri televisivi avuti dall'attrice con Rita Rusic durante l'ultimo Grande Fratello Vip. "Non ho apprezzato, te lo dico sinceramente, il confronto con la Rusic. Perché hai accettato di fare in diretta quel confronto?" "Perché volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero", la replica. Tuttavia Diaco non ha mollato la presa, chiedendo perché tutto è avvenuto innanzi alle telecamere e non in privato. "In privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini", ha spiegato Valeria.

