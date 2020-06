Belen Rodriguez sempre al centro del gossip. A un anno circa dal ritorno di fiamma sembra che la sua relazione con Stefano De Martino sia arrivata al capolinea. Il primo segnale è stato la fede che all’improvviso è sparita dal dito dell’argentina, poi è arrivata a bomba l’indiscrezione del settimanale Chi e, subito dopo, una lunga serie di rumor, Come quello sulla furiosa lite durante la quarantena e quello del presunto tradimento di lui.

La svolta sui reali motivi della rottura tra i genitori di Santiago potrebbe però essere vicina. A Belen Rodriguez, di contro, basta pubblicare uno scatto in bikini per conquistare Instagram. Con il gossip che impazza sulla fine della sua relazione con Stefano De Martino, marito (ormai ex), che aveva ritorovato dopo la lunga crisi che l’aveva vista fidanzarsi col pilota Andrea Iannone, alla showgirl non mancano i like dei suoi fan sul social, ma neanche le critiche. Continua dopo la foto

























Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto che la vede indossare un bikini viola mentre guarda l’obbiettivo della macchina fotografica. Il post ha rapidamente superato i 300mila like e ha registrato commenti entusiastici da parte dei follower, sempre ammaliati dalla sua bellezza. Continua dopo la foto















Non mancano però appunto alcune voci di critica che entrano a gamba tesa sulla fine del suo matrimonio (“Ma vai a Napoli sulla barca – scrive un fan è fai la moglie…. invece di perdere il tempo…. allora ha ragione lui …”) e su Stefano De Marino: “Sei triste e mi dispiace molto – scriva un altro follower – pure Stefano era dimagrito e triste”. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 14 Giu 2020 alle ore 9:44 PDT



Belen Rodriguez sta comunque trascorrendo un periodo di vacanza con la famiglia e naturalmente e il piccolo Santiago in una villa sul lago di Como, mentre Stefano è a Napoli per la registrazione delle puntate della nuova edizione del programma comico “Made in sud”. I motivi della crisi, nonostante le numerose indiscrezioni, sono tuttora misteriosi e lo stesso ex ballerino di “Amici” ha mantenuto l’assoluto riserbo durante la sua partecipazione a “Domenica In”.

