L’ospitata di Stefano De Martino a Domenica In, annunciata giorni prima, aveva subito messo in allerta i tanti fan del ballerino lanciato da Amici e di Belen Rodriguez. La coppia, o forse a questo punto ex coppia, nelle ultime settimane è di continuo sulle pagine del gossip dopo l’indiscrezione della brutta crisi lanciata dal settimanale Chi e confermata tra le righe dalla stessa showgirl. A un anno circa dal ritorno di fiamma sembra che la relazione sia arrivata al capolinea.

Il primo segnale è stato la fede che all'improvviso è sparita dal dito dell'argentina, poi è arrivata a bomba la soffiata di Chi e, subito dopo, una lunga serie di rumor, Come quello sulla furiosa lite durante la quarantena e quello del presunto tradimento di lui. Sulle ragioni della crisi si è detto e scritto di tutto in questi giorni, ma qual è la verità?

























Tanti pensavano che la svolta sui reali motivi della rottura tra i genitori di Santiago sarebbe arrivata nel corso dell'ultima puntata di Domenica In andata in onda, con Mara Venier che non si sarebbe fatta sfuggire l'occasione di scucire qualcosa in più a Stefano De Martino, ma niente. Il conduttore di Made in Sud non ha fatto alcun cenno al gossip che domina siti e riviste.















Ha però comunque fatto divertire il pubblico e la stessa padrona di casa mettendo in sena un siparietto comico che ha letteralmente scatenato la zia Mara. In collegamento esterno da Napoli, Stefano si è presentato davanti al video con un piede ingessato per fare il verso alla conduttrice che da un paio di settimane ha la gamba immobilizzata a seguito di una brutta caduta. E le ha fatto perdere per un attimo il controllo anche se ovviamente era solo uno scherzo bonario.











“Ma che c’hai? Che stronzo che sei, mamma mia – ha sbottato la Venier, con la sua proverbiale spontaneità – Ormai l’ho detta! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa! Così l’ho detta tutta”. L’uscita della presentatrice è stata però subito smorzata dalle parole di De Martino: “Ma tu sei il mio faro, il mio esempio, io ti emulo, la Rai mi ha chiesto di seguire le tue orme e chi va con lo zoppo…”. Insomma, una gag davvero simpatica con cui Mara ha poi colto l’occasione di togliersi un sassolino dalla scarpa (l’abbiamo raccontato qui): “Però questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera”.

