Elisa Isoardi, le sue lacrime in diretta commuovono tutti: impossibile restare freddi dopo quello che è successo

Se n’è parlato a lungo in questi giorni e settimane, ma adesso è ufficiale: ‘La Prova del Cuoco’ termina qui per sempre. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Elisa Isoardi in diretta televisiva, durante la puntata di oggi, lunedì 15 giugno. Ha dunque riferito ai telespettatori da casa che la trasmissione Rai non sarà riproposta nella prossima stagione televisiva. L’appuntamento odierno è stato caratterizzato da tantissimi momenti di forte emozione, grazie anche alla presenza di una persona speciale.

Infatti, è apparsa in collegamento in veste di ospite la mamma di Elisa, la signora Irma. Con lei ha un rapporto veramente incredibile e indissolubile. E la donna non è riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere viste le numerose notizie commoventi. La madre della presentatrice tv si trova in un paese in provincia di Cuneo, Colletto di Castelmagno, ed ha supportato a distanza la figlia nella preparazione della ricetta tipica del comune piemontese, la ‘Torta Matta’. (Continua dopo la foto)

























In quei frangenti ha comunicato la triste notizia, attesa comunque da tempo dal pubblico. L’ultima puntata in assoluto della trasmissione culinaria avrà luogo il 26 giugno. La Isoardi ha infatti dichiarato: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata. Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?’ Lo diciamo, tanto lo sanno tutti”. Questa situazione non le ha messo ansia. (Continua dopo la foto)























Rivolgendosi al genitore, ha detto: “Sto facendo il lavoro più bello del mondo”. Poi si è soffermata maggiormente sulla figura materna, ammettendo che Irma è una donna forte e tenera e l’ha rassicurata per il suo futuro professionale. Inizialmente gli occhi di Elisa Isoardi sono diventati lucidi, poi le lacrime sono scese giù nel momento in cui ha visto alcune immagini del suo paese natio. Davvero molto bello anche il messaggio del collega Claudio Lippi, che si è complimentato. (Continua dopo la foto)

L’uomo ha quindi affermato: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”. Qualche giorno fa è uscita fuori una news clamorosa che vedrebbe il leader della Lega, Matteo Salvini, al lavoro con i vertici della Rai per piazzare la sua ex Elisa in un altro programma. Ma conferme su queste indiscrezioni non sono arrivate.

