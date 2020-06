È stata una settimana stellare l’ultima de L’Eredità che si è chiusa con una vincita di ben 200.000€: nella puntata di domenica 14 giugno 2020 infatti, la campionessa Matilde, dando la risposta corretta alla ghigliottina, ha vinto la cifra appena indicata, facendo salire il montepremi totale, che verrà devoluto a Save The Children, a 245.000€ (sommando le vittorie degli altri campioni avvenute nel corso della settimana).

Così, come ogni lunedì, arriverà un nuovo gruppo di concorrenti ex campioni a L'Eredità, i quali giocheranno, come avviene ormai dall'inizio di maggio, sempre per beneficienza. Tra i festeggiamenti finali, Flavio Insinna si è quindi complimentato con la campionessa de L'Eredità Matilde. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ossia 'reddito', 'sociale', 'riuscire', 'grande' e 'mille', Matilde ha dato 'IMPRESA' come risposta, che si è rivelata, appunto, esatta.

























Complimentandosi con lei, Flavio Insinna a L'Eredità ha affermato scherzosamente: "E' riuscita in un'impresa straordinaria!". Nell'anteprima della puntata di oggi de L'Eredità, Flavio Insinna (che qualche sera fa ha ringraziato ancora una volta i telespettatori per il successo delle puntate in replica) ha raccontato anche altro.















"Ho incontrato per strada Antonio, un bambino di 6 anni e mezzo, con sua nonna, mi hanno riconosciuto nonostante la mascherina. Lui mi ha riempito di domande, io ho cercato di dargli delle risposte […] alla fine gli ho detto "ciao", ma lui mi ha risposto: "Che ciao? A Stasera!"".











E ancora: “Ciao Antonio e ciao nonna Elisabetta” ha quindi affermato Flavio Insinna alla fine dell’anteprima della puntata di stasera de L’Eredità salutando, dunque, il suo piccolo fan e sua nonna, entrambi appassionatissimi del quiz che fa compagnia agli italiani quotidianamente all’ora di cena. Meraviglia!

