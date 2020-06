Volano scintille a Live Non è la D’Urso. E Elena Morali si scaglia contro le Sfere, che sarebbero Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti. Perché volano stracci? Cosa succede in trasmissione? Il tema della giornata è: chi può veramente definirsi un artista? Ed evidentemente i vip che partecipano alla discussione non sono d’accordo… Elena Morali parte un po’ frenata ma Simona Izzo, che fa subito delle precisazioni, fa infuocare la discussione. “Io facevo già televisione prima di conoscere mio marito”, spiega subito la regista.

E ovviamente si riferisce alla discussione della scorsa puntata quando era stata “accusata” di essere famosa per via della celebrità del marito. Era stata Elena Morali a dire questa cosa e la Izzo se la era presa molto. E la cosa era finita in una lite. Poi Simona Izzo ha aggiunto: “Quando l’ho sposato non era ancora famoso. Un artista può aiutare emotivamente una persona, non può di certo imporla”. Continua a leggere dopo la foto

























“Io sono intelligente a venir qua ed essere pagata per parlare dei miei fidanzati”, dice a quel punto Elena Morali interrompendo la Izzo. “Io sono una libera professionista che grazie al web guadagna e anche tanto”, aggiunge. Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti non gradiscono le parole delle Morali e replicano così: “Siamo digitali più di te”. La Izzo però perde la testa e accusa la Morali: “Io almeno non vivo fotografandomi le natiche tutto il giorno”. Continua a leggere dopo la foto















La discussione si infiamma e le tre iniziano ad andarci pesantine. Elena Morali, visibilmente piccata dalle parole di Simona Izzo, respinge le sue accuse. E ne ha anche per Enrica Bonaccorti alla quale si rivolge con queste parole: “Io non ho mai fatto topless né calendari”. La Morali sta facendo riferimento alle scelte della Bonaccorti del passato… Ma Enrica se la prende e non accetta che la Morali abbia condiviso sui suoi social alcune foto che la ritraggono in versione sexy. Continua a leggere dopo la foto









Elena Morali torna ad attaccare Enrica Bonaccorti e Simona Izzo, voi che ne pensate? #noneladurso pic.twitter.com/GeYQ0mlWYE — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 14, 2020

“Scriva al mio avvocato!”, risponde Elena Morali convinta di stare dalla parte della ragione. La Morali non vede nulla di male in quella sua decisione e spiega che, per trovare quelle foto, non ha dovuto fare altro che digitare il nome della conduttrice sui social… Avete seguito la discussione? Cosa ne pensate?

