Quella di Stefano De Martino a Domenica In, oggi domenica 14 giugno, era una ospitata attesissima. E, invece, chi si aspettava che Mara Venier parlasse con lui della crisi con Belen Rodriguez è rimasto deluso. Nessun cenno alla avvenente conduttrice argentina con cui è sposato l’ex ballerino di Maria De Filippi e attuale conduttore di Made in Sud, il programma comico che De Martino condurrà, a partire dal 16 giugno, il martedì in prima serata su Rai due insieme a Fatima Trotta.

Collegato da Napoli, Stefano e Mara si sono resi protagonisti di una gag davvero divertente: De Martino aveva accanto a sé una sagoma di zia Mara: "Sai che ti ho sostituita? Con la tua sagoma. Se mi venivi a trovare qua dovevamo stare distanti per il distanziamento sociale. Invece la sagoma la posso abbracciare e tenerla vicino. Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene!" ha raccontato Stefano alla Venier. Ovviamente zia Mara deve portargli fortuna per il programma comico in partenza.

























Poi Stefano ha mostrato il suo piedino fintamente ingessato e ha esclamato: "Sei il mio idolo, ti ho sempre imitata". A Mara è scappato un sonoro "che str**** che sei. Adesso licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa!", poi corregge il tiro e ammette: "Questa è l'ironia che mi piace, non l'ironia becera degli altri".















Naturalmente la Venier si riferiva a Gianni Ippoliti e a Tiberio Timperi, che ieri mattina a Unomattina in famiglia hanno ironizzato sul fatto che il successo di Domenica In dipenda dal fatto che la conduttrice si sia rotta il piede: "Domenica In è un programma di successo per il lavoro che viene fatto, per la squadra che mi accompagna, per gli autori".











Quella di Stefano è stata un’ospitata attesissima anche perché qualcuno si aspettava che si parlasse della rottura con Belen Rodriguez. I più attenti al gossip però sapevano che non sarebbe successo: Stefano De Martino, già in una intervista di qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni è stato chiaro sul suo non voler parlare di questo.

