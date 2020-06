Quella andata in onda ieri sera, domenica 14 giugno, non è stata l’ultima puntata della stagione del ”Live – Non è la D’Urso’, il programma del pime time condotto da Barbara D’Urso in onda la domenica sera su Canale 5.

Lo ha annunciato la conduttrice ieri sera, 14 giugno, durante la puntata del programma dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito, quello del ‘televoto’. La conduttrice ha ripristinato le celeberrime, temutissime e al tempo stesso amatissime sfere. Ospite della serata anche Asia Argento, intervenuta per rispondere alle pesanti accuse dell’ex Morgan.

“L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia siamo scappati dalle sue grinfie – ha spiegato la Argento – lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo è matto. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia”, ha detto ancora la figlia del regista Dario Argento. “Lui ha sempre detto che le droghe erano per colpa mia, ci è ricascato perché Angelica l’ha lasciato. Quest’uomo non è capace di prendersi una responsabilità. Morgan non è un padre ingombrante, è solo assente”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono anni che quest’uomo si fa pubblicità col mio nome, io a questo gioco non gli rispondo più, per rispetto di mia figlia – Come si può stare vicino a una persona così, per un sacco di tempo ho pensato poverino, non lo dico più. Non può essere aiutato a meno che lui non cerchi aiuto e non mi fa più né caldo né freddo. Pesava 47 chili perché abusava di sostanze, mica per colpa mia”. Durante il racconto della Argento, Eleonora Giorgi ha interrotto l’intervista chiedendo a Barbara D’Urso di poter intervenire. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho preso coscienza e voglio ringraziarla. – ha detto l’attrice riferendosi al caso Wenstein – Scusami, ho dovuto maturare. Pensate che paradosso, per una della mia età: ci hanno abituate fin da piccole che con un uomo da sole in una stanza non si stava perché aveva il diritto di fare l’orco e noi avevamo il dovere di saper dire di no. Perciò scusami se ti ho giudicata“. Un intervento che ha lasciato tutti senza parole. In primis Asia, che ha risposto dicendo: “Ho la pelle d’oca”.

