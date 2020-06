“È un malato di mente”. Asia Argento non ce la fa più è sbotta. È furia al ‘Live Non è la D’Urso’

“Morgan è un malato di mente e deve disintossicarsi, lasciandolo mi sono salvata”. Asia Argento replica alle parole dell’ex compagno che in un’intervista all’Huffington Post aveva lanciato pesanti accuse. “Asia Argento mi picchiava durante il sonno. Nella notte mi tirava i pugni in faccia”, aveva detto il cantante che si è raccontato a ruota libera, parlando a 360 gradi della sua vita privata ma non solo.

Morgan aveva ammesso anche che la cosa che più gli manca in questo periodo è “scopare”: “Ogni tanto vorrei anche scopare per esempio, cosa che non faccio. Non faccio proprio niente di tutto questo e h24 sono completamente schiavizzato”. Poi aveva raccontato di aver avuto “una strana reazione da parte della mia partner Angelica (Schiatti, ndr) che si è completamente negata. Forse è stata lei a costruire tutto questo ‘impianto’”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico. Non mi permettono di incontrarla. C’è sotto qualcosa di veramente strano, i monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo. La sua famiglia – sa quelle famiglie molto possidenti e alto borghesi? – si è messa in mezzo”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il nostro era un rapporto culturalmente particolarmente bello, era creativo, di collaborazione, e trovo che interromperlo così, arbitrariamente, non sia stato un bene A me che sono così libertario, mi capita di avere una relazione come quella che avevo con Angelica da circa dieci anni che si è poi trasformata in un’amicizia. Alessandra, invece, è arrivata dopo e c’ho fatto pure un figlio. È un ben regalo fare un figlio, o no?”, aveva concluso il cantante. Ospite al Live – Non è la D’Urso, Asia Argento ha risposto allo storico ex e ci è andata giù pesante.

“L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia siamo scappati dalle sue grinfie – ha spiegato la Argento – lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo è matto. Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lui ha sempre detto che le droghe erano per colpa mia, ci è ricascato perché Angelica l’ha lasciato. Quest’uomo non è capace di prendersi una responsabilità. Morgan non è un padre ingombrante, è solo assente. Sono anni che quest’uomo si fa pubblicità col mio nome, io a questo gioco non gli rispondo più, per rispetto di mia figlia- Come si può stare vicino a una persona così, per un sacco di tempo ho pensato poverino, non lo dico più. Non può essere aiutato a meno che lui non cerchi aiuto e non mi fa più né caldo né freddo. Pesava 47 chili perché abusava di sostanze, mica per colpa mia”.

