“Due poveracci!”. Mara Venier al veleno: se la prende con i due colleghi Rai e non le manda a dire

Mara Venier si rifà pubblicamente. Dopo le affermazioni ironiche di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, in sua difesa è scesa in campo Monica Setta, che ha spezzato una lama a favore della conduttrice di Domenica In, costretta ad andare in onda con un tutore. Mara Venier ha detto tutto attraverso un post pubblico su Instagram, senza troppi inutili giri di parole.

Mara Venier è caduta dalle scale. Frattura al piede e colpo alla testa per la conduttrice di Domenica In, che si è vista costretta ad andare in onda con tanto di tutore. Tutti hanno avuto modo di apprendere le condizioni di salute di Mara, che fortunatamente non sono mai state gravi, ma non meritavano l’ironia di Ippoliti durante la rassegna stampa andata in onda su UnoMattina. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ippoliti ha decisamente ironizzato alla vista delle foto della Venier che appariva su più riviste mentre era in procinto di uscire dall’ospedale. La conduttrice, non avendo piena autonomia dei prorpi movimenti, è apparsa su una sedia a rotelle. Davanti a quelle foto, Ippoliti aveva commentato con un battuta, che non è per nulla piaciuta alla celebre e affermata conduttrice televisiva. (Continua a leggere dopo la foto).























“Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”, queste le parole di Gianni Ippoliti andate in diretta su UnoMattina, alle quali ha fatto seguito la pronta risposta di Monica Setta, subito schierata a ‘parare il colpo basso’ inferto alla Venier: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”. Che Ippoliti stesse ironizzando come suo solito, è chiaro, ma la Setta ha ritenuto doveroso intervenire prontamente a difesa della collega. (Continua a leggere dopo le foto).

“Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… Siete due poveracci”, ha detto la Venier riferendosi a chi non ha usato toni carini nei suoi riguardi, e poi il post pubblico, in cui ha ringraziato l0anima gentile e sensibile della Setta: “Grazie a @moni_setta ….due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo …… gianni Ippoliti &tiberio timperi!”. Sono 25 i giorni che Mara dovrà trascorrere con il gesso e i tempi di conduzione si allungano: ultima puntata il 28 giugno, prima della meritata vacanza.

