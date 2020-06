“Lui era famoso”. Gemma Galgani, la rivelazione privata sul passato è lei a farla: spunta il nome di un attore simbolo del cinema italiano

Gemma Galgani è sempre più amata dal pubblico italiano. Non pochi rimangono in apprensione per la dama torinese, che da poco ha iniziato la frequentazione con Nicola Vivarelli, il marinaio 26enne di origine toscana, che pare essere particolarmente preso dall’e tronista. Ma prima di partecipare al dating show, Gemma Galgani ha frequentato anche un attore famoso. Ecco di chi si tratta.

La decisione di partecipare al programma di Maria De Filippi risale a ben dieci anni fa. Ebbene si, proprio nel 2010, la Galgani si presenta al trono over. Si distingue per eleganza e dolcezza, ma anche per una sensibilità che in molti casi è risultata essere eccessiva. Ma la dama torinese ha sempre sperato di trovare l’amore vero, ed ecco susseguirsi svariati tentativi con la collaborazione di Cupido ma anche di un po’ di intuito femminile. (Continua a leggere dopo la foto).

























Da Ennio Zingarelli a Remo Proietti, senza dimenticare Giorgio Manetti, Marco Firpo, Rocco Freddella, Juan Luis Ciano e di recente, Nicola Vivarelli, con cui si passa ben 40 anni di differenza d’età. Tra le sue storie, quella con Il Gabbiano, ovvero Giorgio Manetti, è stata quella più discussa, anche se al momento può benissimo giocarsi il primato con Sirius, con cui il bacio sembra aver sigillato qualcosa di davvero importante. (Continua a leggere dopo le foto).























Ma sul Magazine del programma, la stessa Galgani ha confessato tutto sul suo rapporto con gli uomini. Che la dama non abbia mai avuto molta fortuna in amore, è stato più volte compreso. Il motivo lo ha ammesso Gemma in persona che ha confessato che proprio il padre l’ha ‘allontanata’ dagli uomini’. Da lì, l’uomo decise di chiedere al Commendador Erba di farla lavorare nel suo teatro. Un’occasione che le ha dato modo di conoscere proprio quel volto celebre. (Continua a leggere dopo la foto).

“Mi prese a lavorare e mi mise in questi uffici a ritagliare giornali e creare la rassegna stampa. Usavo forbici e colla, non ne potevo più… Un giorno, però, il Commedator Erba mi disse che ero pronta per scrivere un comunicato stampa. Andai alla sede de La Stampa, avevo le mani che tremavano. Da lì cominciai ad annunciare la programmazione”. Le esperienze a teatro erano varie: “Il guardaroba, il bar, la cassa, ero un po’ il jolly. Non mi vergogno di dire che in quel teatro ho pulito anche i bagni e sostituito la carta igienica”. Ma in tutto questo anche un legame speciale con Walter Chiari: “Fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione”.

