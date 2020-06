Unomattina continua a regalare emozioni. Monica Setta e Tiberio Timperi che, oltre a tanta professionalità e serietà, hanno come tratto distintivo quello di essere particolarmente divertenti insieme. Durante la conduzione di Unomattina in Famiglia i due padroni di casa non perdono quasi mai l’occasione per scambiarsi simpatiche battutine anche se il momento di massimo ‘svago’ resta quello durante il quale Gianni Ippoliti presenta la sua rassegna stampa satirica.

E’ proprio da quest’ultimo che Monica Setta, durante la puntata di oggi di Unomattina in Famiglia, ha dovuto difendere la collega e amica Mara Venier: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava“, Come ben sappiamo ormai, Gianni Ippoliti cura all’interno della trasmissione una rassegna stampa-parodia di periodici che si occupano di gossip. Continua dopo la foto

























Proprio mentre sfogliava le varie riviste, il giornalista si è imbattuto in una fotografia di Mara Venier con il piede rotto che, presumibilmente all’uscita dalla clinica, era sulla sedia a rotelle guidata da dei medici. “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive” è stato l’ironico commento di Gianni Ippoliti a proposito dell’incidente della Venier. Non è mancata la risposta della padrona di casa Monica Setta che ha difeso a spada tratta la collega. Continua dopo la foto















Come ben sappiamo, Mara Venier qualche giorno fa ha subito un incidente poco prima della diretta di Domenica In cadendo dalle scale del suo palazzo provocandosi una frattura del piede e una lieve botta in testa (che, però, non ha avuto gravi conseguenze). Nonostante il piede (e mezza gamba) ingessato, la padrona di casa di Domenica In non si ferma. Continua dopo la foto











Conduttrice e giornalista televisiva, Monica Setta è stata uno dei volti noti del piccolo schermo. Fino a qualche anno fa spopolava su Raidue con “Il Fatto del Giorno” e ha raggiunto l’apice della carriera televisiva quando è approdata a “Domenica In”. Dopo aver ultimato il liceo, però, decide di trasferirsi a Roma per iscriversi all’università La Sapienza dove si è laureata, all’età di 24 anni in filosofia. Subito dopo la laurea, inoltre, Monica Setta ha iniziato a lavorare come ufficio stampa presso la Cisl e collabora anche con Avvenire, finché non approda nella redazione romana de Il Giorno. Nella metà degli anni ’90, inoltre, la Setta inizia una collaborazione con il Corriere della Sera, dove si occupa di una rubrica. Ma è in rai che riesce a raggiungere la fama. Nell’edizione 2006-2007 di “Domenica In”, su Rai Uno, conduce la rubrica politica “Sette per Setta”. Viene riconfermata nella stagioni televisive 2007-2008 e 2008-2009 come conduttrice dello spazio “Domenica In Politica”. Dal 2009 conduce il programma “Il fatto del giorno”, in onda tutti i giorni feriali dalle ore 14 su Rai Due. Nel 2010 diviene membro della giuria nel programma di Rai Due “Il più grande (italiano di tutti i tempi)”, condotto da Francesco Facchinetti.

