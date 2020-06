“Bentornate!”. Barbara D’Urso piena di gioia, l’annuncio a poche ore dall’ultima puntata di ‘Live’

Barabara D’urso in un’esplosione di gioia. Non si è trattenuta la conduttrice più amata e odiata dal pubblico italiano. Poche come Carmelita riescono a spaccare in due le opinione degli italiani, ma questo non è certamente il tempo di sollevare polemiche. Carmelita non trattiene la gioia, a pochi giorno da una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso.

La puntata si distingue tra tutte, anche solo per le premesse. Tantissimi gli ospiti d'eccezione e altrettante le novità che avverranno in studio. Barbara si ritiene già pienamente soddisfatta di questo. Ma avrà ragione? Come non potrà essere un successo con ospiti in studio come Matteo Salvini e come Asia Argento? I colpi di scena sembrano non mancare.

























L'atteso ritorno nello studio televisivo di Canale 5 viene anticipato con una storia Instagram ideata proprio dalla conduttrice in prime persona. Che Barbara abbia sempre un asso nella manica, già si sapeva, ma che ne avesse più di uno è sempre una sorpresa. Ecco, dunque, che Barbara informa tutti durante un collegamento dallo studio di Cologno Monzese.























Nella storia, dapprima viene inquadrato in primo piano un operatore intento a misurare le distanze di sicurezza armato di metro e poi scappa fuori un dettaglio. Per molti poteva sembrare un miraggio e invece proprio sul Led dello studio televisivo, ecco annunciato un ritorno. Il messaggio è in pieno stile tipico di Carmelita, solita a giocare con messaggi subliminali decisamente più stimolanti di altre mille parole.

‘Sono ritornate le sfere. Evviva’. Ecco di cosa parla la conduttrice, mettendo in risalto che, anche per buon auspicio, tornano in campo le sfere. Il pubblico è stato allertato su quanto vedrà accadere in studio. Tra un ospite disinibito, curiosissime interviste e sfere in campo non potrà che rivelarsi una puntata davvero indimenticabile.

