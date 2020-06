“Non è possibile”. Silvia Toffanin, l’attacco è diretto: impossibile non notare quel particolare. E le critiche fioccano

Silvia Toffanin, l’aria di cambiamento sembra non essere stata apprezzata. È accaduto da quando Verissimo, che come ogni sabato allieta il pubblico italiano a casa, ha deciso di apportare una piccola modifica: la nuova sigla. I fan sembrano non aver apprezzato l’iniziativa e non lo mandano a dire. Tanti i telespettatori che proprio su Twitter hanno trovato il modo di diffondere la voce del dissenso.

“Non è possibile…”, questa la posizione di molti, che hanno visto di punto in bianco la sigla iniziale del programma in onda su Canale 5, andare incontro a qualche cambiamento. La scelta della redazione è caduto sulla canzone Chega di Gaia Gozzi, che si esibisce in acustico mentre un mix del videoclip e di un filmato mettono in risalto l’ex volto di Amici, per un tempo non troppo lungo. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ecco che i fan iniziano la loro protesta social, nello specifico su Twitter, dove i commenti si susseguono ininterrottamente da quando sabato è stata lanciata in diretta tv la novità di ‘benvenuto’. Questo ciò che si legge da parte di alcuni utenti: “Ci avevano promesso una versione speciale, invece un video brevissimo”, “Verissimo ci ha dato palo, il video è troppo corto”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma Gaia Gozzi, si sa, è apprezzatissima, quindi c’è anche chi riesce ad accontentarsi di poco: “Anche se solo per dieci secondi, Gaia sei stata bravissima”. L’iniziativa era stata annunciata ufficialmente, al punto da creare non poche aspettative nei fan dell’ex volto di Amici. Nel dettaglio, infatti, era stata annunciata una versione speciale di Chega di Gaia Gozzi, ma l’attesa è stata poi tradita. “Speciale”, ma per quale motivo? (Continua a leggere dopo la foto).









“Non parliamo dell’ennesimo palo di Verissimo altrimenti finisce male, Chega ogni volta sempre meglio e pure Gaia”, insomma, speciale perché breve ma intenso, ma non tutti sembrano aver apprezzato l’accorgimento. Sicuramente la redazione non si lascerà travolgere dalla critiche e chissà in che modo penserà di rimediare alla delusione innescata nel pubblico.

