Monica Setta cambia look e bacchetta Tiberio Timperi. Tutto in diretta

La puntata di oggi, sabato 13 giugno, di ‘Uno Mattina in Famiglia’ è stata caratterizzata dal divertimento. Infatti, proprio verso la fine della trasmissione, la conduttrice televisiva Monica Setta si è rivolta a Tiberio Timperi e gli ha posto una domanda su di lei. Nello specifico, si è presentata in studio con un look diverso, ma il collega non ha detto nulla a proposito durante l’appuntamento mattutino. Allora ci ha pensato la presentatrice a fargli notare questo suo improvviso e interessante cambiamento.

Monica ha infatti affermato: "Non hai notato che mi sono tagliata i capelli?". E Timperi ha replicato: "Li ho tagliati anch'io". La Setta, ovviamente con il sorriso sulle labbra e assolutamente non infastidita, ha ribattuto: "Io ho notato il tuo taglio, ma tu non hai notato il mio". Prima di salutare i telespettatori, hanno annunciato il successivo inizio del programma 'Italia Sì' di Marco Liorni, ma la gente da casa si sarà inevitabilmente divertita non poco grazie a quel siparietto.

























Monica Setta è apparsa particolarmente molto felice e ancora più sorridente del solito, nonostante sia praticamente sempre una donna simpatica e solare. Ma quest'oggi sembrava al settimo cielo. Forse anche perché è stata confermata al timone del programma anche per la prossima stagione televisiva. Nella puntata che andrà in onda domani, domenica 14 giugno, sono attesi ospiti molto interessanti. E l'inizio di 'Uno Mattina in Famiglia' è previsto davvero nella primissima mattinata.























Vedremo infatti dalle ore 6.30 fino a tarda mattina alternarsi gli ospiti Gegè Telesforo, Padre Enzo Fortunato, Amedeo Goria e Maria Volpe. Qualche giorno fa i due hanno assistito ad una gaffe durante la puntata. Gianni Ippoliti ha fatto il suo ingresso in studio e ha lanciato lo spazio che è dedicato alla cronaca rosa. A quel punto, si è rivolto verso i due padroni di casa, affermando: "Siamo al 6 maggio". Tiberio e Monica hanno immediatamente mostrato la loro perplessità.

Infatti, gli hanno domandato: “6 maggio?”. Ed immediata è arrivata la replica di Ippoliti, che si è quindi corretto: “6 giugno”. Nulla di grave ovviamente, anche perché successivamente i conduttori televisivi sono scoppiati a ridere ed hanno aggiunto: “Hai appena detto 6 maggio…”. In seguito, anche il colonnello Francesco Laurenzi si è reso protagonista di un errore.

