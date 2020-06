Non solo Giovanna Abate, anche altri due tronisti che hanno condiviso con lei il percorso a Uomini e Donne prima del lockdown hanno scelto. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello, è invece riapparso sui social e a da quanto si è appreso pare che per lui non ci sia alcuna scelta in vista.

Come se si fosse auto escluso dal trono. O chissà, magari continuerà la sua esperienza nel programma direttamente a settembre. La scelta di Carlo e Sara è andata in onda martedì 9 giugno, come annunciato sui canali social della trasmissione di Maria De Filippi. Il pubblico aveva lasciato Pietropoli interessato in particolar modo a due sue corteggiatrici, Ginevra Mancini e Cecilia Zagarrigo. Alla fine è stata Cecilia a conquistare Carlo, che ha deciso di chiudere la sua esperienza uscendo dallo studio con lei. (Continua a leggere dopo la foto)

























L’ultima scelta è stata quella di Sara Shaimi. Anche se il loro percorso è stato un continuo sali-scendi di emozioni, la tronista ha scelto Sonny Di Meo. Ancora nessuna notizia di Daniele Dal Moro, ex gieffino che prima della pandemia sedeva sul trono insieme a Carlo, Giovanna e Sara. Forse il tronista tornerà nella prossima edizione oppure, ma questo ancora non si sa, ha deciso di chiudere la sua esperienza nel dating show senza scegliere. E proprio sulla nuova edizione di ‘Uomini e Donne’ ci sono delle grandi novità riportate da ”Il Fatto Quotidiano”. (Continua a leggere dopo la foto)















Pare che dalla prossima edizione non si saranno più troni e il Trono Over e Classico saranno uniti riprendendo la formula che è andata in onda nella Fase 2 post epidemia. “I due spazi – si legge – saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni. Idea nata e favorita dall’edizione “Tinder”, se così si può definire, trasmessa durante la quarantena, puntate che non hanno certamente brillato dal punto di vista auditel ma hanno messo il turbo alla vecchia formula con l’arrivo di Nicola, giovane corteggiatore di Gemma che in chat si faceva chiamare Sirius”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma anche con il corteggiatore mascherato per la tronista Giovanna soprannominato l’Alchimista e soprattuto al ritorno in studio per ragioni di sicurezza ha favorito l’unione del trono over con il trono classico.

E il mix – scrive ancora il Fatto – ha funzionato garantendo ottimi ascolti e facendo volare anche la parte più debole, quella con i giovani, oltre il 23% di share con la scelta di Giovanna”.

