“Salta!”. Amadeus, la notizia ‘gela’ i telespettatori. L’amato programma si ferma: cosa è successo

Momento di pausa per il programma ‘I Soliti Ignoti’, come annunciato da Amadeus nella puntata dell’11 giugno. Nelle giornate di venerdì e sabato non vedremo la trasmissione televisiva in questione. L’ultimo appuntamento di ieri ha visto la partecipazione della conduttrice tv Paola Perego, la quale non è riuscita a conquistare la vincita di 86 mila euro, che sarebbero stati donati alla Caritas. Una volta che la donna ha sbagliato il parente misterioso, è arrivata la comunicazione.

L’ultimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha affermato: “Domani e dopodomani non andremo in onda. Ci rivedremo, quindi, domenica”. In molti inizialmente si sono chiesti perché, ma la motivazione è molto semplice: stasera ritorna il calcio dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. Nella serata odierna sarà trasmessa la semifinale di ritorno tra Juventus e Milan di Coppa Italia, mentre domani quella tra Napoli e Inter. (Continua dopo la foto)

























Anche se il fischio d’inizio degli incontri, che si disputeranno a porte chiuse, è previsto per le 21, già dalle ore 20.30 ci sarà il collegamento dagli stadi. A proposito de ‘I Soliti Ignoti’, il capitolo finale di questa stagione avrà luogo il 28 giugno. Successivamente dovrebbe essere trasmesso ‘Techetechetè’, che ottiene ogni anno successi incredibili. A partire dalla metà di settembre, dovremmo rivedere ‘I Soliti Ignoti – Il ritorno’, quindi senza la presenza dei vip ma con gente comune. (Continua dopo la foto)























Una notizia non bella era giunta invece nei giorni scorsi. Il nuovo show, che avrebbe dovuto riguardare la musica, sarebbe andato in onda su Rai 1 in prima serata. Se n’era parlato tanto nelle scorse settimane, ma ‘TvBlog’ ha riferito qualche ora fa che il programma non ci sarà. Al momento, restano quindi confermati esclusivamente ‘I Soliti Ignoti’ e ‘L’anno che verrà’, in vista del Capodanno 2021. E a febbraio tornerà al timone della kermesse musicale più famosa in Italia. (Continua dopo la foto)

Amadeus non sarà protagonista nemmeno di ‘Ora o mai più’, che nell’estate del 2018 riuscì ad ottenere degli ascolti stratosferici. Poi la seconda edizione fu trasmessa tutti i sabato sera di febbraio e marzo 2019. Nonostante i buoni risultati, con milioni di telespettatori divertiti ed incollati davanti al piccolo schermo, non dovrebbe esserci un seguito. Anche se non è da escludere completamente l’ipotesi che in futuro possa essere riproposto ancora.

“Scusate, sono pieno…”. Pierluigi Diaco, malore in diretta a ‘Io e te’