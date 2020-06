“Io e te terrà compagnia gli italiani per tutta l’estate nel primo pomeriggio. In studio, il giornalista Pierluigi Diaco, il soprano, attrice e ora anche conduttrice Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Nella puntata di ieri Diaco è dovuto intervenire per sistemare la scenografia che era crollata, mentre oggi si è scusato con il pubblico per non essere troppo reattivo e attento a causa del toradol.

"Ho una forte emicrania. Ne soffro da tanti anni, stanotte non ho dormito. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo i farmaci rischia di persistere e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo". Una vera e propria confessione, che mai aveva fatto prima d'ora. Per sdrammatizzare la situazione e per metterla sullo scherzo, l'ospite Claudio Lippi se n'è uscito con una battuta che ha fatto indubbiamente piacere anche al presentatore.

























"Ma ti è venuto il mal di testa perché ci sono io? Si vede che hai l'occhietto un po' spento, ma d'altronde con me davanti…". E in studio alla fine sono scoppiate le risate. Tra l'altro, Katia Ricciarelli gli ha manifestato vicinanza: "Noi ti sosterremo sempre". Il conduttore aveva infatti anche preannunciato che se non si fosse ridotta la forte cefalea, avrebbe mandato la pubblicità per riprendersi. Ma non ce n'è stato bisogno fortunatamente.















Durante l'intervista con Claudio Lippi, da un anno accanto a Elisa Isordi ne ?la prova del cuoco', il conduttore ha fatto una confessione che ha lasciato lo studio di "Io e te" senza parole. Lippi è noto al pubblico italiano per la sua ironia tagliente, ma questa volta si è aperto raccontando la sua vita e alcuni retroscena sconosciuti. "La notte prima di una puntata avevo avuto un malessere. – ha raccontato il conduttore ricordando un malore avuto prima di andare in onda – Il medico mi aveva detto di fare subito un elettrocardiogramma. Io ci andai dopo 3 puntate. Quando tornai da lui, mi disse: "Lei sta morendo". Il conduttore della Prova del Cuoco ha confessato di sentirsi fortunato per aver superato quel momento difficile.









Lippi è sposato con Kerima Simula nel 1989, la coppia ha una figlia, Federica, e ha alle spalle una storia d’amore travagliata. I due infatti si erano lasciati cinque anni dopo il matrimonio, per poi ricongiungersi. Dal 2000 sono tornati insieme e da allora non si sono più lasciati.

