“Scusate, sono pieno…”. Pierluigi Diaco, malore in diretta a ‘Io e te’

Puntata tutt’altro che facile quella portata a termine oggi, venerdì 12 giugno, dal conduttore Pierluigi Diaco. Durante la sua trasmissione ‘Io e Te’ non si è sentito affatto bene, ma ha voluto ugualmente essere presente e non dare forfait. Mentre era intento a dialogare con Claudio Lippi, ha svelato i motivi del suo stato fisico precario. Per riuscire a lavorare e a condurre dunque il programma Rai ha dovuto sottoporsi ad alcune infiltrazioni di Toradol per fargli passare il dolore.

Diaco ha spiegato nei dettagli quanto accaduto: “Ho una forte emicrania. Ne soffro da tanti anni, stanotte non ho dormito. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo i farmaci rischia di persistere e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo”. Una vera e propria confessione, che mai aveva fatto prima d’ora. Per sdrammatizzare la situazione e per metterla sullo scherzo, l’ospite Lippi se n’è uscito con una battuta che ha fatto indubbiamente piacere anche al presentatore. (Continua dopo la foto)

























Ha infatti detto, rivolgendosi a Pierluigi: “Ma ti è venuto il mal di testa perché ci sono io? Si vede che hai l’occhietto un po’ spento, ma d’altronde con me davanti…”. E in studio alla fine sono scoppiate le risate. Tra l’altro, Katia Ricciarelli gli ha manifestato vicinanza: “Noi ti sosterremo sempre”. Il conduttore aveva infatti anche preannunciato che se non si fosse ridotta la forte cefalea, avrebbe mandato la pubblicità per riprendersi. Ma non ce n’è stato bisogno fortunatamente. (Continua dopo la foto)























Mentre ieri, 10 giugno, quando la Ricciarelli e Fiorillo parlavano di musica, il giornalista è dovuto intervenire per sistemare la scenografia che era crollata alle spalle dei due opinionisti. “Come capita nelle migliori famiglie, – ha detto il giornalista – ogni tanto la scenografia cade. Ma non c’è problema. Ora diremo al nostro amico di mettere delle viti anche lì”. “È una tv artigianale, fai da te. È bello essere sinceri con il pubblico se sente qualche rumore e non fingere”, ha detto Diaco mentre cercava di sistemare il cartellone in studio. (Continua dopo la foto)

In un’altra circostanza Pierluigi Diaco non ha trattenuto le lacrime. È accaduto in tv, quando il conduttore ha ricordato i cinque grandi e indimenticabili volti della televisione italiana, ovvero Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli. Proprio durante Io e te, Diaco non ha frenato l’emozione, accompagnando le sue riflessioni con parole che trovano eco nella memoria collettiva.

“Vergognoso!”. Federica Sciarelli non ci gira intorno: parole destinate a lasciare il segno