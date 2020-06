Il percorso a Uomini e Donne si è concluso con un lieto fine per quelli che erano i protagonisti del trono classico. Nel giro di due puntate il pubblico di Canale 5 ha assistito a tre sì per Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi ma è ovvio che la prima è quella che ha catalizzato più attenzione.

Scoppiata l’emergenza sanitaria, infatti, degli altri due tronisti si sono persi le tracce fino al momento della scelta, avvenuto un paio di giorni fa, mentre Giovanna ha potuto proseguire insieme a Gemma Galgani a conoscere i suoi pretendenti. Alla fine ha scelto Sammy Hassan che dopo un piccolo scherzo durante il momento fatidico della scelta le ha detto un enorme ‘sì’. Oggi Giovanna e Sammy sono felici e ancora insieme e gli ultimi rumor li danno tra i prossimi protagonisti di Temptation Island. (Continua dopo la foto)

























Il reality dei sentimenti inizia il prossimo 7 luglio e stando al gossip i telespettatori potrebbero ritrovare proprio la neonata coppia di Uomini e Donne in Sardegna. Dicono che manca solo la firma… Chissà. Nel frattempo Giovanna e Sammy hanno rilasciato la prima intervista di coppia al magazine del programma, che li ha raggiunti dopo i primi momenti vissuti senza le telecamere. (Continua dopo la foto)















L’ex tronista e il suo compagno hanno chiarito quanto era ancora rimasto in sospeso a proposito del percorso in trasmissione. In particolare Sammy sottolinea che, a dispetto del disinteresse simulato in studio, il suo non sarebbe mai stato un no: “Il mio è sempre stato un sì. Durante il lockdown, è vero, mi sono perso per strada, ma quando l’ho rivista non ho mai pensato di abbandonare lo studio da solo”. (Continua dopo le foto)











“Semplicemente non volevo dare a Giovanna quelle certezze che sapevo volesse da me. Più mi chiedeva conferme, più mi incaponivo, ma la redazione ha sempre saputo la verità”, ammette l’ex corteggiatore. Nell’intervista Giovanna ha invece voluto spendere belle parole per Davide Basolo, l’altro suo pretendente: “È uscito dallo studio da gran signore, così come si era presentato sin dall’inizio Ai miei occhi resta una persona genuina e bella”.

