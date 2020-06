Brutta notizia per Elena Sofia Ricci: lo ha saputo dopo l’ultima apparizione

La tv inizia a soffrire. Già perché il pubblico è stanco di ciò che sta succedendo da qualche mese a questa parte. A causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, molti programmi televisivi sono stati sospesi, altri sono stati cancellati, altri rimandati. E sia Mediaset che Rai sono state costrette a mandare in onda molte repliche di programmi, fiction e serie. Ma se all’inizio gli ascolti erano soddisfacenti, ormai il pubblico è stanco di vedere sempre le stesse cose già viste.

E lo dimostrano i dati degli ascolti. I risultati degli ascolti dell'11 giugno 2020 sono infatti i più bassi di sempre… Ma forse da venerdì 12 giugno qualcosa cambierà visto che, per la gioia di tanti, torna il calcio in tv. Il 12 giugno infatti inizia la Fase 3 del calcio con la partita "zero" Juventus-Milan. E in tanti si aspettano un'impennata degli ascolti. Sarà davvero così? Probabile. Ma vediamo cosa è successo giovedì 11.

























La serata non è stata certo delle più soddisfacenti in termini di ascolti. Anzi, per essere precisi è stata una delle più deludenti. La replica di "Che Dio ci aiuti 5", i nuovi episodi di "New Amsterdam" hanno registrato ascolti deludenti, poco sopra il 10%. Paolo Del Debbio con il suo "Dritto e Rovescio" ha otenuto uno 8.03% di share. Il primo programma più visto è stato la fiction "Che Dio ci aiuti 5" con protagonista Elena Sofia Ricci visto da 2.551.391 spettatori netti per il 12.08% di share. Nulla di che, considerando i dati soliti.















"New Amsterdam", invece, in onda su Canale 5, è il secondo programma più visto con 2.227.215 spettatori per il 10.39% di share. Il film andato in onda su Italia1 – "Din Don: Una parrocchia in due" – è stato visto da 1.418.607 spettatori per il 6.47% di share su Italia1. Al quarto posto si piazza il programma di Paolo Del Debbio "Dritto e Rovescio" (Rete4) che si è aggiudicato 1.382.167 per l'8.03% di share. Rai 2 ha propsoto "Petrolio – Senza Respiro", scelto da 1.000.773 spettatori per il 4.29% di share. Mentre lo speciale "Siamo tutti Alberto Sordi?" su La7 è stato visto da 988.235 spettatori netti per il 4.29% di share.









“Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata”, in onda su Rai3, è stato visto da 701.189 spettatori netti per il 3.05% di share. IRIS ha proposto il film “Hollywood Homicide” seguito da 662.348 spettatori netti per il 2.93% di share. “Restaurant Swap – Cambio Ristorante”, il nuovo cooking show con Gino D’Acampo è stato seguito da 412.542 spettatori con l’1.7%.

