C’è grande attesa per il nuovo programma di Antonella Clerici, che si chiama ‘Casa nel Bosco’. Sarà trasmesso, come accadeva con ‘La Prova del cuoco’, verso mezzogiorno su Rai 1. Al suo fianco ci saranno persone già note e che hanno collaborato con lei in passato. Antonella è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e, stando a quanto riportato da ‘DavideMaggio.it’, ‘Casa nel Bosco’ è stato ideato proprio dalla diretta interessata.

Nel bosco, come la casa in cui Antonella Clerici vive in Piemonte insieme a sua figlia, Maelle. Una versione per certi versi nuova per Antonella Clerici che fino a pochi anni fa viveva in pianta stabile a Roma e in un commento sui suoi canali social ha voluto dedicare un suo pensiero verso la città.Uno dei follower di Antonella Clerici le ha chiesto se avesse nostalgia di Roma e se per lei fosse in programma, prima o poi, tornare in città.

























Oggi infatti la conduttrice vive in Piemonte e ha scelto per sé una casa completamente immersa nel verde e nella natura, dove trascorrere giornate di pace e tranquillità insieme a sua figlia, Maelle, e al fidanzato Vittorio Garrone. A proposito dell'eventualità di tornare prima o poi nella Capitale la Clerici ha risposto: "Roma rimarrà sempre nel mio cuore, è la mia città, ma oggi preferisco vivere in campagna. A Roma amici e lavoro", ha concluso.















La splendida casa della conduttrice in Piemonte è spesso da sfondo ai suoi scatti sui social e, secondo indiscrezioni, proprio nella casa della conduttrice avrebbero potuto essere realizzate le riprese per il suo nuovo format. Presto infatti la conduttrice sarà di nuovo in onda (sembra nella fascia di mezzogiorno) con un programma di cucina che, a quanto pare, sostituirà La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi.









Visualizza questo post su Instagram Cavalli ed emozioni… #fisevenetopervoi @libertystables_ @team_wow_show_jumping @fieracavalli ❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Giu 2020 alle ore 8:26 PDT



In un primo momento si era anche parlato della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni all’interno del programma, ma per adesso il rumor non ha trovato conferme. In tanti non vedono l’ora di poter rivedere la loro beniamina nel piccolo schermo. A quanto pare, sarà strutturato in tre diverse parti: nella prima si parlerà dei vari alimenti, di tutti quei prodotti della terra. Questa parte è stata registrata all’interno dell’orto della Clerici, situato ad Arquata Scrivia e che è apparso spesso nelle storie Instagram della presentatrice Rai. Nella seconda parte si andrà direttamente in cucina ed avranno anche luogo alcune interviste con volti noti, ma anche personaggi non famosi. Il tutto dovrebbe durare circa 40 minuti.

