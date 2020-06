Schianto sulla statale, drammatico il bilancio: 1 morto e 3 feriti

Tragedia in provincia di Benevento sulla SS.90 bis, nei pressi della zona industriale Ponte Valentino (BN). In uno terribile impatto è morto un uomo, 72enne di Paduli. Tre feriti, soccorsi e trasferiti al San Pio di Benevento. Tre le auto coinvolte nel violento impatto: Due Fiat Panda ed una Ford Focus. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i corpi dalle lamiere delle vetture, i carabinieri e gli agenti della Polstrada.

Poche ore prima Via Tuscolana della discordia sancisce un'altra tragedia a Roma. Le cause non sono ancora state accertate, una Smart con a bordo conducente e passeggero, entrambi giovanissimi, si è schiantata contro un muro. Deceduto il guidatore di 20 anni, in condizioni gravissime il ragazzo a lato passeggero di soli 19 anni.

























Gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, ambulanza e sirene spiegate, ad oggi non è ancora stato reso noto se il 19enne sia o meno in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alle 2 del mattino di giovedì 11 giugno, sul luogo dello schianto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale. Saranno gli agenti che determineranno cos'abbia provocato il sinistro e perché il 20enne abbia perso il controllo della vettura.















Uno spettacolo davvero orribile quello palesatosi davanti agli occhi degli operatori del 118. Il giovane 20enne deceduto che guidava la Smart aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata, ed era già senza vita. Nonostante medici abbiano seguito l'iter di rianimazione non c'è stato nulla da fare ed è stata accertata la morte sul colpo.











Non è stato ancora verificato il motivo del perché il ragazzo abbia perso il controllo dell’auto: distrazione, malore, colpo di sonno o strada dissestata. Gli aggiornamenti sapranno certamente dire di più. Tenendo conto anche di questo incidente che ha coinvolto la Smart con a bordo i due giovani, il bilancio degli incidenti stradali delle ultime settimane è davvero sconfortante: sei decessi solo negli ultimi quattro giorni, almeno dieci i feriti in condizioni critiche tra la vita e la morte.

